Encuentro Meade-Herrera, un asunto de gremio que suele darse: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la reunión que mantuvo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, con el exsecretario del ramo y excandidato presidencial, José Antonio Meade, pues dijo, no es un asunto grave.

"Me enteré de que se llevó a cabo esta reunión. Somos libres, nosotros no tenemos vigilancia sobre lo que hacen los servidores públicos les tenemos confianza, después de que se dio a conocer ese encuentro, me envió una nota Arturo Herrera, explicándome que se había reunido en otras ocasiones con exsecretarios de Hacienda", dijo.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador calificó el encuentro como un "asunto de gremio que suele darse". Recordó que en la Secretaría de Relaciones Exteriores también ha sucedido, con la visita del exsecretario Bernardo Sepúlveda Amor, pero descartó que haya intenciones de acercarse con los gobiernos anteriores.

"Para la defensa de los intereses de México es importante la unidad nacional, pero afortunadamente no estamos en esa situación, vamos muy bien. México es respetado por las naciones, por los pueblos y los gobiernos extranjeros, y no hace falta el que se dé ninguna expresión ni manifestación de unidad nacional", añadió.

Ayer martes, se captó a José Antonio Meade saliendo de Palacio Nacional, más tarde, el secretario Arturo Herrera informó que se reunió de manera informal con él y con José Antonio González Anaya, quien también ocupó el cargo en la administración pasada.

El presidente viajará, el mediodía de este miércoles, a Oaxaca donde se reunirá con empresarios integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), y su presidente, Francisco Cervantes Díaz.