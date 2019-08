Ye Gon asegura inocencia

El empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, acusado de dirigir un suculento negocio de precursores químicos para elaborar drogas, se mostró este martes contrario a que el Gobierno mexicano subastara sus propiedades mediante una carta escrita desde la cárcel. "No estoy de acuerdo en que el Gobierno mexicano me quite mis propiedades. Soy totalmente inocente de todo lo que me acusan", expresó en una misiva dirigida al periodista Ciro Gómez Leyva. El pasado domingo, la mansión del presunto narcotraficante fue adjudicada en 102 millones de pesos (5,26 millones de dólares), en una subasta en la que el Gobierno de México esperaba obtener 150 millones de pesos (unos 7,73 millones de dólares). En la misiva, Ye Gon anima a Gómez Leyva a solicitar al Gobierno mexicano la autorización para visitarlo al penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el central Estado de México.

La intención es ofrecer una entrevista para contar "la verdad" sobre su caso.