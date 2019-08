Dan un año para iniciar plan de Internet

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos tiene un año para desarrollar su estatuto que rige la operación de la nueva empresa.

"Dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo, el director general presentará para aprobación del consejo, el estatuto orgánico", indica el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Esto significa que tiene hasta el 2 de agosto de 2020 para contar con la información sobre la estructura y organización básicas, así como las funciones de las distintas áreas de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

Hasta contar con los estatutos se sabrán los directivos o empleados que tendrán la representación de la organización y quienes podrán dar y revocar reglas de funcionamiento del consejo y comités. Por otra parte, tiene hasta el 15 de octubre para instalar formalmente el consejo y designar al director.

Ramiro Tovar, analista en telecomunicaciones, comentó que en un año, fuera de los activos de CFE, la empresa no tiene infraestructura para dar el servicio de Internet. "De eso a llevar el servicio de internet a usuarios finales como espacios públicos, escuelas, hospitales, hablamos más allá de usuarios residenciales sino de sitios públicos, no tiene infraestructura y en un año no van a tener", señaló.

Además, prevé que en este año de formación verán como logran contratos con concesionarios bajo esquemas de colaboración o coinversión para cumplir su objetivo, pues "de otra forma no se podrá".

El artículo sexto de creación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos establece que podrá celebrar contratos con particulares bajo esquemas que le generen un mayor valor social, así como crear empresas filiales y participar en asociaciones y alianzas.