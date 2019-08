Reacreditan a penales

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que seis centros penitenciarios del país obtuvieron reacreditación internacional y uno más fue acreditado por primera vez, al cumplir los estándares reconocidos por la Asociación de Correccionales de América (ACA), en Boston, Massachusetts, Estados Unidos.

Durante el 149 Congreso de la Asociación de Correccionales de América, celebrado en el vecino país del norte, se realizó la audiencia final de sustentación, a cargo del personal de Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El Centro Penitenciario Federal 18 CPS Coahuila, obtuvo una acreditación inicial, y los seis penales federales que recibieron reacreditaciones son el Centro Federal de Readaptación Social No. 5 Oriente (Veracruz), y el Centro Federal de Readaptación Social No. 11 CPS Sonora (Sonora). Además, el Centro Federal de Readaptación Social No. 12 CPS (Guanajuato), el Centro Federal de Readaptación Social No. 13 CPS (Oaxaca); el Centro Federal de Readaptación Social No. 14 CPS (Durango) y el Centro Federal de Readaptación Social No. 15 (Chiapas).

Los beneficios que lleva consigo la certificación de Centros Penitenciarios da cuenta de que las instalaciones y operación de dichos lugares están dentro de los parámetros de calidad, seguridad, protección y orden.

También de cuidado, conforme a la normatividad mexicana y con estricto apego a los derechos humanos, a través de la aplicación de estándares internacionalmente reconocidos como las mejores prácticas penitenciarias en el mundo. Durante la jornada de acreditaciones, celebrada del 1 al 6 de agosto, la representación mexicana expuso ante el Comité de Estándares de ACA, la modificación y adición de 22 estándares, de los cuales 21 fueron aprobados para que formen parte de la nueva edición del "International Correctional Core Standards -Adult" para el año 2020.

La semana pasada Naciones Unidas visitó el penal de Veracruz y realizó un análisis sobre el sistema acusatorio mexicano donde urgió a realizar cambios.

Personal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México visitó el Centro de Reinserción Social (Cereso) de este municipio, en el que se aplica un modelo de evaluación y certificación del sistema penitenciario.

Este modelo, que busca la aplicación de estándares avanzados, es una prueba piloto, en 16 Ceresos del país.