LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

ALGUNAS DUDAS REGIAS

Le confieso que me gusta mucho recibir dudas que me envían mis queridísimos y apreciados lectores, porque me da la oportunidad de compartirles un poco más de este gusto por el lenguaje al darles una respuesta a sus preguntas, o si no conozco la respuesta a sus dudas, me motivo a buscarle y así aprendo más.

Hace unos días, un lector me escribió haciéndome tres preguntas que tienen relación con mi querida ciudad, porque él no es de Monterrey, pero vivió un par de años en esta ciudad y escuchó algunas frases muy regias que nunca supo de dónde habían salido. Una de esas dudas era sobre el hecho de llamarles "huercos" a los niños y este amable lector quería saber de dónde proviene esa palabra y por qué se les dice así a los chicos.

La palabra huerco viene del latín orcus, que se refiere al príncipe de los demonios, así que aplicarles ese apodo a los chamacos es como decirles que son unos diablillos.

Este amigo lector le tocó rentar una casa mientras estudiaba en Monterrey y esa casa estaba - o seguramente todavía está - en la colonia que se llama Colonia Chepe Vera. El nombrecito ha causado curiosidad no nada más a él, sino también a mucha otra gente, pero pocas personas se han preocupado por investigar el origen del nombrecito.

La explicación es que esa colonia forma parte del Cerro del Obispado, un lugar turístico muy reconocido de Monterrey. Esos terrenos eran propiedad de un hacendado llamado José Vera y como usted sabe a los José les dicen Pepe o Chepe. A Don José Vera le apodaban Chepe Vera y el nombre de lo que ahora es el Cerro del Obispado anteriormente fue La Loma de don Chepe Vera. De ahí surgió el curioso nombre de la colonia.

Otra pregunta del referido lector está relacionada con una costumbre muy regia, aunque parece que se da también en otras regiones: cuando alguien se muestra muy ostentoso o presumido se dice que se cree "la divina garza" y el lector quería saber el porqué de ese apodo.

La respuesta es que la garza es un ave que tiene estampa de soberbia, o sea, que parece que se cree divina e incluso hay una comedia que se relaciona con el tema. Es una obra del escritor poblano Sergio Pitol que se llama "Domar a la divina garza".

Por esa razón, el que se cree "la divina garza" es como el que se siente bordado a mano, uno que en mis tierras norteñas se dice sencillamente que es un sangrón.

Alex: ¿Cómo es, engentada o ingentada y de dónde proviene?

El verbo es engentar y proviene de la palabra gente.

