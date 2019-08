Mujeres rompen cristales por protesta

Con cristales rotos y pintas como "No somos estadísticas" y "Muerte a la policía", se manifestó un grupo de mujeres afuera de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Las protestas se dieron este lunes en contra de los presuntos abusos sexuales cometidos por integrantes de la policía capitalina y luego de la supuesta negativa para dialogar con las autoridades.

Previo a ello, al mediodía, las manifestantes llegaron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde realizaron una protesta y exigieron justicia bajo el grito "No me cuidan, me violan", para detener a los cuatro policías acusados de violación de una menor de edad en Azcapotzalco.

Sin embargo, durante la manifestación, se lanzó polvo rosa al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta.

Norma Andrade, integrante del colectivo, comentó que las protestas continuarán en los siguientes días "porque las autoridades les negaron la atención ambos edificios".

Dijo que ello será acompañado de un pronunciamiento en desacuerdo a las desafortunadas declaraciones dadas por la procuradora Ernestina Godoy respecto al caso, al decir que "no se fabrican culpables".

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó como una provocación los disturbios que derivaron en agresiones al jefe de la Policía, Jesús Orta, a manos de mujeres que se manifestaron para exigir castigo a los cuatro policías acusados de violación de una menor en Azcapotzalco.

En la que condenó los hechos ocurridos a las afueras de la Procuraduría General de Justicia capitalina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde al titular de esta última las manifestantes habrían arrojado diamantina en el rostro, e informó que se abrirá una carpeta de investigación al respecto.

También anunció que en el caso de la presunta violación a la joven de 17 años, cuando caminaba de regreso a su casa después de una fiesta, se pedirá la participación en las investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos local, porque "no habrá impunidad, ni fabricación de culpables".

"Quiero ser muy tajante en esto, no vamos a caer en ninguna provocación. Y esto es una provocación, querían que el gobierno utilizara métodos violentos igual que los que ellos utilizaron y nosotros por ningún motivo vamos a caer en provocaciones, claro que va haber carpetas de investigación por lo que ocurrió, particularmente en la procuraduría", dijo.