Retrasa FGR audiencia de Robles

Un juez federal dio un receso de 50 minutos en la audiencia de Rosario Robles, debido a que la Fiscalía General de la República no aceptó recibir las pruebas de descargo de la imputada hasta que iniciaran las diligencias judiciales.

Hasta el cierre de esta edición no se contó con alguna resolución de la autoridad con relación a caso que se le imputa a Rosario Robles.

El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna acordó reanudar la audiencia a las 19:30 e hizo un llamado de atención a los fiscales federales, porque no admitieron en sus oficinas las pruebas de Robles en dos ocasiones en que fueron hoy buscados por los defensores de la exfuncionaria.

La defensa de Robles dijo que ayer a las 14:50 horas acudieron a las oficinas centrales de la FGR en Insurgentes 20 y no les recibieron 4 legajos, 2 engargolados y un expediente; después, media hora antes de que iniciara la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, también se acercaron a los fiscales para entregarles los documentos y tampoco los admitieron. El Fiscal Mario Bulmaro Fonseca justificó ante el juez que ya habían salido de sus oficinas cuando los abogados acudieron a la FGR y aseguró que no recibieron los documentos de descargo momentos antes de la audiencia, porque querían formalizar la recepción de los mismos ante la autoridad judicial. Fonseca pidió al juez una hora de receso para analizar la información recibida, pero el juez sólo les dio 50 minutos. "No les voy a dar una hora si ya saben cuál es su obligación, no tenían que pedir permiso para hacer su trabajo", dijo Delgadillo.

En la audiencia, el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinará si vincula o no a proceso a la ex funcionaria por el delito de ejercicio indebido del servicio público, derivado de un daño al erario de más de cinco mil millones de pesos. Estos recursos corresponden a 25 convenios de coordinación que firmaron la Sedatu y la Sedesol con universidades públicas, a través de los cuales se simularon contratos para desviar dichos fondos.

El delito imputado a Robles no amerita prisión preventiva oficiosa.

Sólo en un caso extremo, en que la FGR lo solicite y el juez considere un riesgo de fuga, el juez podría dictar la prisión preventiva justificada.

El único contrato que firmó Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), causó un daño al erario federal de más de 60 millones de pesos, afirmó la Fiscalía General de la República (FGR).

Se trató de un contrato suscrito el 1 de febrero de 2015 entre la Sedesol y la Universidad Autónoma de Chiapas, en el que ambas instituciones colaborarían para implementar los programas de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

El instrumento jurídico fue mencionado por la FGR durante la audiencia inicial en la que formuló imputación contra Rosario Robles por ejercicio indebido del servicio público, debido a que, según los fiscales, la extitular de Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) sabía que en ambas dependencias se celebraban contratos irregulares y que esto podía perjudicar las finanzas públicas, pero no hizo nada al respecto.

En la audiencia, el juez de Control no resolvió si vinculará a proceso a la exfuncionaria, por lo que el pasado domingo volvió Rosario Robles volverá a comparecer en el Reclusorio Sur y su defensa podrá enunciar los datos de prueba que tiene para "demostrar su inocencia".

El contrato que firmó Rosario Robles fue por 60 millones 952 mil 400 pesos y, de acuerdo con las indagatorias, aunque existe constancia de que se declaró la terminación anticipada del mismo, sin concluir los trabajos pactados, la Sedesol pagó el total de la cantidad acordada. Sin embargo, no existe constancia de que realmente la Universidad de Chiapas, cuyo rector en aquel momento era Jaime Valls Esponda, hubiera recibido el dinero.

Los fiscales enumeraron 27 contratos, la mayoría firmados por Emilio Zebadúa, exoficial mayor de Robles Berlanga en Sedesol y Sedatu, y Sonia Angélica Zaragoza, exdirectora de Recursos Humanos en ambas dependencias.