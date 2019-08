Ricos y poderosos, preferidos de Raniere

Frank Parlato no titubea al decir que le es posible asegurar que una una buena parte de los principales mexicanos involucrados en el escándalo de la secta Nxivm, eran personas "ricas y poderosas" de las que se valió para empoderarse, tener un lugar donde esconderse e impedir con ello la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos lo detuviese".

Parlato, periodista, experto en publicidad, fundador y líder del portal frankreport.com, ha sido citado por diversos medios como el New York Times, The New York Post y CNN, entre otros, por haber puesto sobre la mesa a la organización criminal y los escándalos del culto por el cual el líder Keith Alan Raniere fue declarado culpable el 19 de junio por la Corte Federal de Distrito de Brooklin, por extorsión, trata de personas, posesión de pornografía infantil, fraude, lavado de dinero, robo de dinero y violación, entre otros delitos.

Con amenazas de muerte sobre su persona en repetidas ocasiones por sus publicaciones, Parlato afirma "que casi fue asesinado por dos matones que por fortuna no lograron localizarlo a tiempo".

´ Se sabe que usted trabajó para Raniere

En efecto, trabajé para él, pero no fui parte de su secta o su culto. Me contrató porque decía que quería el mejor publicista del mundo para sus empresas. Sólo estuve ahí por siete meses y luego decidió despedirme porque según me dijo 'quería a alguien mejor'. Me pagó 75 mil dólares al mes durante ese tiempo.

´ ¿De qué se percató el tiempo que trabajó para él?

Yo estaba encargado sólo de cuestiones publicitarias empresariales, pero no era difícil percibir que algo extraño sucedía, había un grupo cercano de gente rica y poderosa que lo seguían como si se tratase de un líder de otra índole.

"Me pareció fundamental investigar y sobre todo denunciar lo que sucedía, Raniere había robado millones de dólares y había creado una secta, un culto a su alrededor".

´ ¿Cuándo inició su investigación y cómo obtuvo la información sobre los mexicanos involucrados?

La inicié en 2013 y lo hice con el afán de exponer al público lo que estaba sucediendo dentro de Nxium y todo lo que estaba atrás de su líder. La información sobre los mexicanos la obtuve a través de diversas fuentes comprobables. De hecho toda la información recabada por mí fue utilizada y ayudó a la corte a que Raniere fuese declarado culpable. De hecho considero que hay más mexicanos involucrados que gente de los Estados Unidos.

´ ¿Le parece que a Raniere le resultó más provechoso involucrar a mexicanos para lograr sus propósitos?

Por supuesto, en especial mexicanos ricos y relacionados con el poder. Él no sólo los quería para que fuesen sus socios sino también parte de su culto, en muchos casos los quería para que en caso de que el gobierno estadounidense tratase de detenerlo, él pudiese utilizar el poder político y económico que muchos de ellos tienen como protección.

´ ¿Ese sería el caso de los hermanos Emiliano y Cecilia Salinas Occelli y Alejandra González Anaya?

Sí. Alejandra en particular tenía una enorme devoción por él, solía viajar todo el tiempo a los Estados Unidos para verlo, creó la compañía Anima INC. Con él, pienso que al ser en aquel tiempo hermana de un secretario de Estado podría lograr protección. Ella devota de él, no dudaría en la posibilidad de que haya sido marcada con fuego con el sello de las esclavas sexuales de él.

´ ¿Qué puede decir de los seguidores de Monterrey?

Las integrantes del culto de Monterrey eran las más entusiastas y las más cercanas a él. De hecho cuando fue aprehendido en Puerto Vallarta se encontraba con un grupo de ellos.

Con intenciones de publicar un libro sobre el escabroso tema, Parlato apunta "que lo más importante de la historia de los integrantes del culto en México aún no ha sido contado".