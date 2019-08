Jóvenes consideran desfavorables oportunidades laborales

Seis de cada 10 jóvenes mexicanos consideran que las oportunidades para acceder a un trabajo digno en el país no son favorables, de acuerdo con la agencia de investigación De las Heras Demotecnia.

La encuesta realizada a 500 jóvenes entre 12 y 29 años, segmento que representa a 31.4% de la población nacional, según el último reporte del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), arrojó que a pesar de que más de la mitad de ellos piensa que los servicios educativos y de salud son de calidad y de fácil acceso, únicamente cuatro de cada 10 se sienten optimistas en el ámbito laboral.

La información externada por los encuestados en los temas de educación y salud se contrapone a datos del Conapred, los cuales muestran que pese a que casi 100% de este sector sabe leer y escribir, sólo cinco de cada 10 asisten a la escuela.

Por su parte, siete de cada 10 jóvenes carecen de acceso a seguridad social, de acuerdo con el Coneval y apenas un tercio de estos tienen acceso al IMSS, ISSSTE, u otros servicios de salud similares.

Sin embargo, el sentir con respecto a las oportunidades de trabajo no está muy alejado de la realidad. El porcentaje de desempleo de personas adultas es de 1.8%; en el caso de las personas jóvenes de 25 a 29 años se duplica, mientras que para quienes tienen entre 18 y 29 se triplica, informó el Conapred.

Asimismo, cinco de cada 10 generan ingresos por debajo de la línea de bienestar económico (alrededor de 2 mil 500 pesos mensuales) y dos de cada 10 perciben ganancias menores a la línea de bienestar mínimo (poco más de mil 300 pesos al mes), según el Coneval.

Seis de cada 10 participantes consideran que su calidad de vida será más próspera que la de sus padres; en contraste, la misma cantidad de encuestados afirma que es más difícil ser joven hoy que en los tiempos de sus ascendientes.

Datos del Coneval respaldan esta afirmación, ya que casi la mitad de dicha población se encuentra en situación de pobreza, de los cuales cuatro de cada 10 personas viven en pobreza moderada, mientras que una de cada 10 está en pobreza extrema.

En México, alrededor de 5.4 millones de personas jóvenes no tienen la oportunidad de estudiar ni trabajar, de acuerdo con el Conapred; sin embargo, ocho de cada 10 encuestados ven un grave problema en estas personas, cuatro de cada 10 consideran que son personas que no tienen intenciones de estudiar ni trabajar, dos de cada 10 piensan que son personas que por algún motivo ajeno a ellos no pueden hacerlo y el resto cree que se debe a una combinación de ambos factores.