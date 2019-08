No conozco la casa de Zhenli Ye Gon: Carlos Bremer

El empresario Carlos Bremer aseguró que a pesar de que no conoce la casa de Zhenli Ye Gon compró el inmueble para "apoyar al país en estos momentos".

Ayer domingo, el "tiburón" del reality Shark Tank México compró en 102 millones de pesos la mansión del chino-mexicano, que ahora purga una condena por "lavado de dinero".

"Se me hacía una iniciativa histórica para apoyar a los deportistas y no me podía quedar fuera", comentó Bremer, entrevistado por Carlos Loret de Mola en W Radio.

Bremer es mecenas de deportistas de renombre como Saúl "Canelo" Álvarez, Paola Longoria y Eduardo Nájera.

"Yo quiero apoyar al país en estos momentos de si vamos para adelante o no, yo sí quiero aportar lo que pueda a mi país y más si es por los deportistas", dijo cuando se le preguntó si adquirió el inmueble para quedar bien con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el principal promotor de la subasta.

Lo recaudado por la mansión se destinará en becas para los atletas que participaron en los Juegos Panamericanos.

El actual director del Grupo Value es un "apasionado" de los deportes, lo que demostró en la subasta de ayer domingo, que beneficiará al conglomerado mexicano que viajó a Lima.

La delegación de México en los Juegos Panamericanos obtuvo 37 medallas de oro, 36 de plata y 63 de bronce, para un total de 136 medallas y de esta manera adueñarse del tercer puesto de la competencia.