Entrevistan a nueve policías por agresión sexual a joven en CDMX

El titular de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Jesús Orta, informó que 9 elementos fueron entrevistados tras el ataque sexual que sufrió una joven presuntamente por cuatro policías en la alcaldía de Azcapotzalco.

Detalló que la cantidad de policías investigados se debe a que algunos atendieron la llamada del 911 que realizó la familia de la víctima, "hay elementos que presentaron como testigos en su participación en el apoyo de la llamada de emergencias y otros que están como probables imputados".

"El día de ayer (domingo) la Procuraduría (General de Justicia) citó a 10 elementos, pero sólo se presentaron nueve, uno no estaba localizado, pero ya se va presentar.

"Independientemente de cómo vaya el proceso en sí, la instrucción de la Dra. Claudia Sheinbaum es de que la investigación no se detenga y que la policía presente todos los elementos (…)", dijo en entrevista al concluir la entrega de patrullas en la alcaldía Coyoacán.

Detalló que los presuntos policías responsables de la violación a la menor no se encuentran en funciones normales, ni "tampoco están suspendidos porque no están imputados, pero ya están concentrados desde el fin de semana, no están haciendo labores de policía preventiva".

Detalló que tras el suceso sostuvo una reunión el pasado viernes con todos los directores de sectores para dar una serie de consignas y supervisión y evaluación de los elementos, "hay una cadena jerárquica de mandos que tiene que estar supervisando a los elementos de manera inmediata y eso instruí".

Jesús Orta indicó que se encontrará en el edificó principal de la SSC y estará al pendiente de la marcha que se realizará contra los presuntos elementos acusados de violación, pero aclaró que "hay todo el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México y la policía por llegar a la verdad, aportar todo y no esconder nada ni proteger a nadie".