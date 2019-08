Arrestan a azafata por viajar en estado de ebriedad

La mujer de 49 años fue denunciada por los pasajeros y luego arrestada al aterrizar. A pesar de salir libre al día siguiente, espera una audiencia y podría pasar 180 días en prisión, además de que sus empleadores ya la han despedido, informa el New York Post.

El caso fue reportado por un pasajero a través de Twitter. "Nuestra azafata parece estar bastante borracha. Ella está balbuceando su discurso (no pudo hacer el anuncio de seguridad), no podía caminar derecho, se topaba con todos en el pasillo y se le caían las cosas ", escribió Aaron Scherb.

Según los reportes oficiales, la mujer se quedó dormida apenas despegar y fueron los pasajeros quienes le abrocharon el cinturón de seguridad.

"Algunos pasajeros informaron que temían por sus vidas debido a la aparente condición de la señora March", leen los documentos oficiales, cita el periódico South Bend Tribune, que añade que la mujer confesó a las autoridades haber tomado vodka antes de iniciar su trabajo.

Hey @united, our flight attendant appears to be quite drunk on this from from ORD to SBN. She is slurring her speech (she couldn’t make it through the security announcement), couldn’t walk straight/was bumping into everyone in the aisle, and kept dropping things.