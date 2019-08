Tomaba foto de su hija sin darse cuenta del peligro al lado

Le pidió que posara junto a un árbol cuando de pronto vio que ahí había una serpiente que podía fácilmente atacar a la joven, informa el canal local WBRL.

"Dije: Brooke, ven aquí. Y me miró como si quisiera continuar tomando fotos. Así que dije: Brooke, aléjate del árbol ahora'. Lo dije con calma, pero estoy segura de que mi cara lo dijo todo", cuenta la madre de la joven.

La imagen de la chica a poca distancia de la serpiente, que bien podría haber estado preparándose para atacar, ahora circula por la red y tiene a internautas expresando su horror si es que lo sucedido lo hubieran vivido ellos.

TRENDING: At first glance, the back to school picture of 7th grader Brooke Mills looks especially cute, BUT LOOK CLOSER..https://t.co/V2fkLd51e5 pic.twitter.com/RBxRhdTqaL