Hay muchos pendientes: Obrador al Congreso

El presiente Andrés Manuel López Obrador llamó la atención al Congreso de la Unión por los temas que mantienen pendientes en la agenda legislativa, pero subrayó que no desea "entrometerse" en los trabajos de otro poder.

En conferencia, mencionó que algunos de los temas urgentes para el gobierno que los legisladores han dejado pendientes son la eliminación del fuero a todos los servidores públicos, la revocación de mandato y las leyes secundarias de la reforma educativa.

"Comento con todo respeto, que no se vaya a interpretar que estoy entrometiéndome en lo que corresponde al Poder Legislativo, pero hace falta trabajar más, es mucho tiempo el periodo en el que no se legisla, no se trabaja; tiene que ampliarse el periodo ordinario porque hay pendientes", dijo.

Otros pendientes que espera tomen los diputados y senadores al iniciar el siguiente periodo ordinario de sesiones, el 1 de septiembre, son las reformas que castiguen la defraudación fiscal con facturas falsas y la condonación de impuestos a las grandes empresas.

"Para el 1 de septiembre (se enviará) una iniciativa para reformar el artículo 28 de la Constitución y prohibir la condonación de impuestos a los llamados grandes contribuyentes, por todo el saqueo que hubo, de que los de arriba no pagaban impuestos, entonces tenemos que ir ajustando el marco legal", indicó.