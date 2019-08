Las plazas no son atractivas para médicos

En La Laguna de Durango no es tanto la falta de personal médico especialista, si no que las plazas que hay en el sector público, al menos en lo que respecta a la Secretaría de Salud, no son lo suficientemente atractivas para las y los especialistas.

En más de una ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha referido a la falta de personal médico, como una de las problemáticas del sector salud. Esteban Montoya Zamora, director de Servicios de Salud, dice que actualmente hay lugares disponibles en el Hospital el área de ginecología, sin embargo no hay personas interesadas. "Nos faltan médicos especialistas, lo vemos visiblemente, tenemos un contrato federal para un ginecólogo y no tenemos quien se quede con nosotros a trabajar. Tuvimos una reunión regional con Nayarit, Zacatecas, Jalisco y Durango y mismo Nayarit y Jalisco comentaban que tenían contratos libres para especialistas de anestesiología y pediatría libres". No obstante en la consulta privada, en la región no es difícil obtener una cita en ginecología, por lo que cuestionado al respecto comentó: "Lo que falta es hacer más atractiva la oferta a los especialista para que puedan tomar la decisión de quedarse con nosotros y que vean que la salud pública en esta parte, tanto de los servicios de salud de la Secretaría, como el IMSS y del ISSSTE es de beneficio para ellos y que puedan ejercer su medicina privada también". Comenta que también hace falta reunirse con los colegios de especialistas para informar sobre estas vacantes y hablar de los beneficios sociales que trae trabajar en el sector público. Cuestionado sobre esta parte de la "sensibilización" al sector, tal y como lo ha señalado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, considera que "la sensibilidad todo el gremio lo tiene, estoy de acuerdo que no todos, pero una parte muy importante sí lo tiene como tal, a lo mejor dentro de nuestras facultades es sensibilizarlos más y que realmente tengan esa vocación de servicios". Montoya Zamora comenta que en esta entidad en vez de solicitar que médicos jubilados regresen a laborar, mejor le piden al presidente que se generen plazas y se les dé una estabilidad laboral a las generaciones que actualmente ejercen esta profesión. CONTEXTO En el mes de julio, Andrés Manuel López Obrador, anunció un censo de médicos generales y especialistas y dijo que se impulsará la formación de nuevos en las universidades y escuelas de medicina, por la falta de personal de personal en el Sistema Nacional de Salud. Aseveró que esta carencia en el país es un saldo negativo de la política neoliberal que rechazaban a los estudiantes, señaló que en ese periodo "se dedicaron a rechazar a los jóvenes en las universidades, en el caso de Medicina, y después de 36 años de esa política nos quedamos sin médicos". "No hay radiólogos para la noche, para la madrugada, ni para los fines de semana, y estoy hablando de hospitales del IMSS Bienestar, que son, vamos a decir, mejores. Hay otros hospitales que de plano están vacíos, que les faltan muchos médicos". Posteriormente anunció que el Gobierno de la República lanzará una convocatoria abierta para que se ocupen las plazas vacantes que existen en el sector salud, particularmente del IMSS. Señaló que "hay vacantes en el Seguro Social que no se ocupan", por lo que lanzará una convocatoria a todos los médicos, incluidos los jubilados, "para que nos ayuden, para que podamos dar atención médica al pueblo", además de tengan trabajo y ganen bien.