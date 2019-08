Proclama 'Alito' triunfo irreversible

El gobernador con licencia de Campeche, Alejandro Moreno, "Alito", aventaja en la elección interna del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se perfila como el próximo presidente del priismo nacional.

Este domingo por la noche la Comisión Nacional de Procesos Internos (CNPI) informó que con 59.5 % de las actas de votación computadas, la fórmula Alejandro Moreno-Carolina Viggiano tiene 83.04 % de las preferencias.

En segundo lugar va la fórmula de Ivonne Ortega y José Encarnación Alfaro, con 9.11 %, seguida de Lorena Piñón y Daniel Santos, con 2.97 % de preferencia; 1.64 % de los votantes prefirió fórmulas no registradas y 3.23 % fueron votos nulos.

Lorena Piñón reconoció el triunfo de Moreno Cárdenas. En tanto, Ivonne Ortega dijo que perdió, pero "no porque no hayan votado por nosotros, sino porque robaron la elección". Así, el PRI realizó ayer domingo una votación para elegir a su nueva dirigencia nacional que cubrirá el periodo estatutario 2019-2023.

Desde las 8:30 horas, la CNPI, que encabeza Rubén Escajeda Jiménez, se instaló para la apertura de 6 mil 150 mesas receptoras del voto. No se abrieron 10 porque en Aguascalientes hubo robo de papelería electoral; en Michoacán se dejó de instalar una mesa por el clima; en Chihuahua, siete mesas quedaron fuera por condiciones geográficas, lo mismo que una en Chiapas.

La votación se hizo con un padrón de 6 millones 764 mil 615 militantes. Para la jornada se registraron solamente 32 observadores distribuidos en Tabasco, Guanajuato, San Luis Potosí y la Ciudad de México. Procesos Internos no se aventuró a dar una cifra de participación en la jornada, empero, presumió alta participación en el Estado de México, Coahuila, Durango y Oaxaca.

La empresa Mitofsky informó a las 19:00 horas el resultado de sus encuestas de salida: 80.9 % para Alejandro Moreno; 15.2 % para Ivonne Ortega y 3.9 % para Lorena Piñón.

En conferencia de prensa al concluir la jornada, Escajeda Jiménez dijo que la comisión quedó satisfecha por el desarrollo de la votación, que no registró incidentes.

Sobre la serie de denuncias que se difundió (principalmente por parte de Ivonne Ortega) durante la jornada, mencionó que se seguirá de oficio, pero hasta el cierre no se presentó ninguna impugnación de manera formal. "No voy a calificar algunas conductas que no dejan de ser propias de un proceso", dijo.

El próximo 13 de agosto comenzará el cómputo de la elección, el 14 se dará el triunfo oficial y se entregará la constancia de mayoría. La nueva dirigencia nacional tomará posesión el 18 de agosto.

Las mesas receptoras abrieron desde las 09:00 horas, en las que la militancia del partido, desde gobernadores, alcaldes y legisladores, sufragó en medio de cuestionamientos.