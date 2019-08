Reconocerá UNAM a alumna destacada con parálisis cerebral

La alumna Nataly Aldana Díaz recibirá el próximo 29 de agosto la Presea Ingeniero Bernardo Quintana en la categoría de valor por su historia de vida y su promedio en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Azcapotzalco.

Aldana Díaz, diagnosticada con parálisis cerebral infantil, retraso psicomotor, luxación de cadera, estrabismo y posible contracción de glaucoma, tiene 18 años y acaba de ingresar a la carrera de Comunicación en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán.

"Nací de seis meses y medio y en ese momento lo único que me funcionaba era el corazón; no tuve oxigenación en el cerebro al nacer. Entonces me diagnosticaron un estado vegetativo que por milagro no sucedió como tal", señaló la estudiante en entrevista con Notimex.

A la mamá de Nataly Aldana, quien salió del CCH con promedio de 9.48, le dijeron que nunca iba a poder estudiar o que si eso sucedía, no la podían forzar a obtener más de un seis de calificación.

"O sea, era lo máximo que yo podía dar; ella no tenía por qué exigirme más porque si ya caminaba y llegaba a hablar era un éxito", comentó.

Dijo que uno de los principales problemas es cuando dicen "no puedes, no lo vas a hacer, nunca vas a llegar a ser lo que quieres", sobre todo en una edad temprana.

"El hecho de que tus papás te digan sabes que no vas a progresar, para qué estamos perdiendo el tiempo, cuando tú pudiste haber sido el próximo ingeniero del país, un astronauta; no sé, lo que tú quieras y el que te hayan dicho, no vas a poder, creo que es una parte de la compasión y eso es una cosa que se tiene que quitar".

Saber que la UNAM es una de las escuelas más grandes de Latinoamérica impulsó a la joven para querer "ser parte de ese grupo de personas que está dentro de una institución con prestigio, en la que te ofrecen muchísimas cosas".

"El decir, ya llegué hasta aquí, ya llegué a la universidad y voy a llegar a ser una profesionista" es lo que pasa por la cabeza de Aldana Díaz, quien recibirá el galardón de manos del rector de la UNAM, Enrique Graue.