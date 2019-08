DICHOS DE SOR JUANA

EL QUE SU CUIDADO ESTIMA SUS SENTIMIENTOS NO CALLE.

Si se tiene orgullo, si se tiene dignidad, si se posee amor propio no se deben ocultar los sentimientos ni dejar de mostrarlos. Es un atentado contra sí mismo esconder o disimular lo que se lleva dentro, sobre todo si no se carece de causas que impidan exponerlo. Ese parece ser el significado del dicho de Sor Juana citado como título de esta columnilla. Viene aquí como anillo al dedo una palabra desaparecida pero que se encuentra en la obra de la Décima Musa, "filaucia", que significa amor propio o, en palabras de nuestro tiempo egolatría, narcisismo, autoestima. Así que si no se carece de filaucia se está obligado por la propia conciencia a no traicionarse ocultando las emociones, las pasiones, los aceleradores de la sangre, del pensamiento y de la imaginación que son los sentimientos. Quizás en la mente de sor Juana destellaría esto último, lo de no traicionarse, y por eso advierte al lector -y el primer lector del poema es ella misma- que quien respeta su filaucia no debe acallar sus sentires.

No es de dudarse que los certeros y profundos pensamientos y emociones contenidos en las cuartetas de la "letra para cantar" a la que pertenecen esos estimulantes versos los haya escrito La Americana Fénix para alentarse, apremiarse, animarse a hacer algo que le costaría punición, pena, castigo. Y no es de dudarse porque al leer la Respuesta a Sor Filotea y sobre todo la Carta de 1682 al obispo Núñez, su confesor, se percibe su queja pero también su reproche, su enojo, pero también su sumisión por la represión con la que la victimizaban las jerarquías católicas. Por todo ello se diría a sí misma lo que puede decir cualquier gente para animarse a manifestar lo que se lleva dentro: Sor Juana dice: "El que su cuidado estima / sus sentimientos no calle".