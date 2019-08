Indagan a personal del C5 por robo a Casa de Moneda

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) investiga a su personal para identificar si algún operador está relacionado con el robo de la Casa de Moneda de México, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

"Lo que sabemos es de una cámara que no apuntaba justo a Casa de Moneda, sino estaba apuntando a otro lado, y para cualquier revisión le pedí al director del C5 que hiciera toda una investigación dentro del C5, por si hay algún operador que pudiera estar involucrado en este proceso; y pues las puertas abiertas a la Fiscalía General para que investigue", explicó.

Esta investigación se lleva a cabo, luego de que se identificó que los asaltantes huyeron con dirección a las calles en las que no funcionaban las cámaras de videovigilancia de la Ciudad. "No sabemos, no sabemos nada. Lo que digo es que si hubiera ocurrido, están las puertas abiertas para la investigación", recalcó.

Destacó que actualmente se conocen cuántas cámaras están sin funcionar; sin embargo, el C5 está en el proceso para decir exactamente dónde está la cámara que no está operando, para que se pueda conocer en la aplicación y en el internet.

La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a dos de los sujetos que participaron en el robo de mil 567 centenarios robados, quienes son primos y, según las autoridades, responden a los nombres de Édgar y Pablo Tenorio, ambos originarios de la alcaldía Iztapalapa. Aparentemente, son integrantes de la banda criminal "Los Tenorios".

Esta información fue otorgada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y según su titular, Jesús Orta Martínez, ya se comenzó a boletinar entre el personal de la dependencia y el C5, quien hace el monitoreo en caso de llegar a identificarlos.

El jefe de la policía destacó que entre sus protocolos para boletinar a los imputados, se incluye la información en la base de datos de la SSC, y en caso de haber alguna detención o presentación a un juez cívico, los uniformados puedan identificarlos.

Señaló que la FGR continúa con las indagatorias y analiza si entre los cómplices, se encuentra uno de los empleados de seguridad, quien trabajó como militar.

Aseguró que hasta el momento, ninguno de los mandos del sector Ángel-Zona Rosa ha sido investigado por este caso; no obstante, tras la evaluación de desempeño, se decidió destituir al director del sector, quien fue cambiado de adscripción.

La FGR también identificó a una tercera persona, cuyo nombre no fue revelado, pero se conoce que cuenta con antecedentes penales por robo a mano armada. Se sabe que participaron otras dos personas más, entre ellas una mujer que se presume es pareja sentimental de uno de los asaltantes y otro quien daba instrucciones por celular a quienes robaron el oro.