Detienen a cuatro agresores de policías

La Fiscalía General del Estado en la región norte II con sede en Ciudad Acuña, tomó conocimiento de los hechos violentos registrados el pasado miércoles en el municipio se Zaragoza, donde los tripulantes de un vehículo intentaron levantar a un policía en descanso y al acudir sus compañeros en su auxilio, fueron agredidos a balazos; al menos tres disparos. No se reportaron lesionados.

Autoridades del municipio de Zaragoza y del estado confirmaron que se registró un hecho violento en días pasados, donde un elemento de la policía municipal de Zaragoza fue agredido a balazos por hombres encapuchados en su día de descanso y al solicitar apoyo, se generó la búsqueda de sus agresores.

Este viernes se confirmó la detención de cuatro personas que presuntamente están relacionadas con los hechos.

Ángeles Eloísa Flores Torres, presidenta municipal de Zaragoza, dio a conocer que el pasado miércoles un elemento en descanso del Mando Único de seguridad pública municipal, fue interceptado por hombres encapuchados que viajaban en un vehículo y quienes intentaron levantarlo.

"Él corre, brinca una barda y les habla a sus compañeros de seguridad que están en funciones. Al momento de llegar la patrulla, los maleantes le empiezan a tirar a la patrulla, fueron tres tiros, no son más. Gracias a Dios no pasó nada, no hay heridos", relató Flores Torres.

Precisó que los elementos de Fuerza Coahuila iniciaron una búsqueda por las diferentes brechas, logrando la detención de cuatro personas, el aseguramiento de una granada y un arma larga. La alcaldesa de Zaragoza detalló que los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.