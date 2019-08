Acto de amabilidad de niños se hace viral

"Uno de los obstáculos que enfrenta Jeffrey con la parálisis cerebral es que sus músculos se tensan, lo que le dificulta caminar. Hoy en el parque acuático le estaba costando mucho caminar, pero sus amigos lo empujaron a seguir y nunca lo dejaron atrás", escribió la hermana de Jeffrey, Mikaila, en Twitter.

"Jeffrey es un niño fuerte. Lo empujamos y lo apoyamos en lo que quiera hacer. Lo mantenemos tan activo como a nuestros otros cuatro hijos, cuenta la madre del niño, Andrea Mackey, a Yahoo Lifestyle.

Ella estaba preocupada por llevar al menor al parque acuático porque tendría que ayudarle, pero entonces vio que otros niños se solidarizaban, acto que está siendo aplaudido en redes.

