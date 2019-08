De Inglesita

Es como un día festivo en Inglaterra. Es la fecha límite para registrar jugadores tanto en la Premier League, como en la Championship. Sin embargo, los clubes ingleses todavía pueden vender. Suelen darse traspasos al por mayor y una que otra ‘bomba’. Éste no fue uno espectacular, pero sí hay tela para cortar.

Arsenal no se reforzaba, tal como lo hizo este mercado, desde hace mucho tiempo. En el Deadline Day fue por las posiciones de las que más flojeaba: la defensa. Incorporaron a Kieran Tierney, del Celtic, por 25 millones de libras. Pero el estelar fue David Luiz, proveniente del acérrimo rival londinense, el Chelsea. Con esto, los Gunners conforman una plantilla bastante sólida. Aspiran a clasificar dentro del top 4 en la liga.

Tottenham fue otro equipo que movió bastantes piezas en el cierre de esta ventana. Ayer sumaron a Giovani Lo Celso y a Ryan Sessegnon. Anteriormente concretaron a Tanguy Ndombele. También esperaban que Paulo Dybala supliera la posible salida de Christian Eriksen, de quien se rumoraba, el Manchester United iría por él de último momento. No sucedió, pero el danés todavía podría marcharse. Por ahí dicen que al Real Madrid, lo cierto es que no tiene la consistencia que se le exige a un jugador blanco. ¿Ejemplo?: Gareth Bale. Si se queda Eriksen, los Spurs tendrán un equipazo. Aunque eso sí, con sólo un delantero nominal: Harry Kane.

Del United mejor ni hablar. Los Diablos Rojos fueron una total vergüenza en esta ventana. Solskjaer prometía movimientos, incorporaciones grandes y salida a varios jugadores. Pero sólo se dio esto último: Romelu Lukaku se marchó al Inter de Milán. Según dicen, por poco más de 70 millones de libras. Fue (y no) un buen negocio para el United. Sí, porque Lukaku no rendía lo que se esperaba y se fue por una cantidad cercana a lo que costó hace un año. Y no, porque no tienen un solo delantero para suplirlo. Aunque claro, esto esperan resolverlo con Rashford o Martial. Del caso Pogba dicen que ya no interesó al Madrid porque los blancos prefirieron fijarse en Donny van de Beek, aunque el excéntrico francés todavía emigrar a otro país antes de que cierre el mercado en esa liga.

Manchester City sólo fue en este cierre por Scott Carson, portero proveniente del Derby County. Está claro que Ederson es y será el titular para Guardiola, pero la duda queda en quién será el segundo arquero: ¿Claudio Bravo? ¿Daniel Grimshaw? ¿O el propio Carson? Días atrás, los citizens hicieron una movida millonaria por otro lateral: Joao Cancelo, para cubrir la derecha. Este portugués es ahora el lateral más caro de la historia, se estima que la transferencia fue de 60 millones de libras. Con eso, los azules habrán gastado 194 millones de libras en laterales en los últimos dos años.

Liverpool no fichó a nadie de última hora, sólo se especulaba un posible regreso de Coutinho pero desde que salió, está claro que no encaja en el esquema de Klopp. Chelsea, pese a la sanción, se reforzó (desde antes) con Christian Pulisic y Mateo Kovacic. Everton fichó a Alex Iwobi, del Arsenal; Andy Carroll regresó al Newcastle United, proveniente del West Ham, con lo que hay un delantero menos que le compita por el puesto al ‘Chicharito’ Hernández. Habrá que ver cómo arranca esta liga. La jornada 1 se inaugura hoy, viernes 9 de agosto, a las 2 de la tarde con el Liverpool- Norwich, y el domingo es el estelar: United-Chelsea a las 10:30 de la mañana. ¿Será que esta sí es la temporada buena de los Reds?

A David Luiz le encantan los Deadline Day: el 31 de enero de 2011 fichó por el Chelsea, procedente del Benfica. El 31 de agosto de 2016 regresó al equipo londinense, venía del PSG. Ahora, el 8 de agosto de 2019 (ya con las nuevas fechas de cierre de mercado), fichó por el Arsenal.