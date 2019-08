Ángeles Cruz viene al Arocena

La multipremiada actriz y directora de cine visitará La Laguna para realizar un conversatorio en marco previo a la Muestra de Cine Coahuila 2019.

La plática tendrá cita el próximo miércoles 13 de agosto a las 20:00 horas en el museo Arocena.

Eduardo Treviño, director de la Muestra de Cine Coahuila, indicó que este evento ocurre en la antesala de lo que será el festival cinematográfico (a efectuarse en octubre).

"Es un espacio para crear comunidad con los cineastas y las cineastas de la región. Y en especial difundir, promover y distribuir nuestro cine nacional. En este caso arrancamos con el ciclo de cine de las ganadoras del Ariel 2019".

En este previo,Treviño compartió que la organización de la muestra realizará exhibiciones en Torreón del 13 al 16 de agosto, y del 17 al 18 en Matamoros.

"Dentro de la visita que se tiene programada con el conversatorio, es para inaugurar este ciclo de cine y para tener la presencia de Ángeles Cruz, directora del cortometraje Arcángel, que ganó el Ariel como mejor cortometraje de ficción. Este espacio es justo para comenzar a crear comunidad que es bastante necesaria en la región".

Ángeles Cruz inició su carrera como actriz. En 2011 decidió impregnar sus ideas en papel y comenzó a escribir guiones y a dirigir sus propias obras.

El trabajo de Cruz emerge desde las raíces más profundas de su origen. Nace de la tierra fértil como un cultivo social que rompe el silencio de la mujer indígena, la cual siempre está presente en sus fotogramas.

El conversatorio, al que la directora ha titulado "De la idea primigenia a la realización", tratará sobre el proceso creativo de la cineasta, de cómo ha logrado sumergirse en los procesos para la filmación de un proyecto cinematográfico.

A través de sus redes sociales, Ángeles Cruz confirmó su visita a la Comarca y además compartió que su madre es originaria de Torreón:

"Sólo una vez he ido a Torreón, Coahuila, tierra donde nació mi mamá. Toda mi niñez oí su nostalgia y cuando pude pagarme el viaje fui a conocer. Ahora regreso este 13 de agosto a las 20:00 horas para presentar nuestro cortometraje Arcángel y conversar sobre mi proceso creativo. Me emociona mucho, y más porque ahí nació María Santos Murillo y ahí se conocieron mis padres. Vengan a conversar, a compartir y a no olvidar", invitó la cineasta.

La Muestra de Cine Coahuila 2019 se efectuará del 3 al 6 de octubre. Tendrá como sede principal el museo Arocena y tentativamente, también se estaría realizando en el Canal de la Perla y otros espacios públicos de Torreón, con el fin de que la sociedad tenga un acercamiento natural hacia el séptimo arte.

Conversatorio