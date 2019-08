tips, tips, tips...

HACIENDO PAYS

Si no quiere que la orilla de la concha de sus pays se dore demasiado, recorte el borde de un plato de papel aluminio e inviértalo sobre ella. Podrá usar este protector largo tiempo y naturalmente le saldrá más barato y también más cómodo que emplear el mismo papel de aluminio.

Cuando por alguna razón haga usted dos o más tartas (pays) completamente iguales en su aspecto exterior, pero con relleno diferente, para identificarlas cuide de hacer esos pequeños cortes que se hacen en la concha de arriba, con dos instrumentos distintos, Por ejemplo, si son de piña unas y de manzana las otras, haga las aberturas de las primeras con cuchillo y las segundas píquelas con un tenedor.

Si ha reemplazado el suyo por uno nuevo, no tire el viejo. Le prestará muy buen servicio todavía. Colóquelo en el lugar más conveniente para acomodar en él las tapas de las ollas y cacerolas (en cada división caben generalmente dos), charolas, platos para pays, charolas para horno, etc. En el compartimiento de los cubiertos puede guardar los cepillos de limpieza que usa para el aseo de los diversos artefactos y accesorios que hay en su cocina, como el tostador, la licuadora y demás.

Quite todos los dientes de la cabeza y póngalos dentro de un tarro. Cúbralos con un poco de vinagre blanco y tape el envase bien. Se le conservarán indefinidamente en buen estado y podrá usar el vinagre o el ajo, cuide de añadir más vinagre a medida que éste se vaya usando o evaporando. Cuando no use el producto, mantenga el tarro tapado dentro de refrigerador.

Una taza de acero inoxidable en su cocina le será muy útil cuando cocine para usted sola o necesite únicamente un recipiente pequeño. Puede calentar en ella el agua para el café instantáneo, cocer uno o dos huevos o prepararlos para tomarlos tibios. Le servirá igualmente para su cereal, para calentar cualquier bebida, hacer un té. Su asa no se calentará si la coloca debidamente y regula la flama. Ahorra gas, es más rápida que cualquier otro recipiente y ocupa poco espacio.

Para que sus galletas o cereales se conserven frescos por más tiempo, cada vez que compre una caja de ellos, saque el contenido y póngalo en una bolsa de plástico del tamaño apropiado. Quite el forro de papel encerado y ponga dentro la bolsa de plástico con las galletas o el cereal, cerrándola herméticamente.