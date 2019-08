Señalan investigación deficiente en Coahuila

Tras publicarse los resultados del estudio Hallazgos 2018, Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal, se dio a conocer que Coahuila se encontró entre los estados donde gran parte de las carpetas que pudieron ser judicializadas fueron con detenido, lo cual representó una investigación deficiente en el nuevo sistema penal.

Fue el día de ayer que México Evalúa presentó los resultados del estudio, donde informó que a nivel nacional, el 51% de las investigaciones judicializadas iniciaron con detenido.

Explicó que los estados que iniciaron más causas penales con esa característica en el 2018 fueron Ciudad de México (89.9%), Puebla (89.7%), Coahuila (71.7%) y Veracruz (71.2%).

En ese sentido informó que menos del 30 % de las carpetas en Coahuila, donde no hubo detenciones, se lograron judicializar, mientras el resto sigue en integración.

Lo anterior resultó preocupante, toda vez que se concluyó que la facultad de investigación de estos estados fue deficiente y sólo lograron judicializar los asuntos en donde la persona fue detenida al momento de la comisión del hecho.

Aquellas carpetas donde no ameritaban la prisión preventiva, no hubo flagrancia de hechos o no ubicaron a los responsables, tardaron en judicializar, ante la falta de investigación de las fiscalías.

En el año 2018 se dio a conocer que el 21 % de los casos que fueron judicializados con detenido en Coahuila, resultaron ser ilegales, por lo que el juez de control optó por dejarlos en libertad, tras desahogarse los casos en audiencias de control.

Lo anterior se derivó por detenciones arbitrarias o debido a que los elementos incurrieran en irregularidades.

A nivel nacional el promedio fue del 20.2 % de los casos, mientras que en Coahuila fue del 21.6 %.