Inician procedimientos a minas irregularidades

El Gobierno federal ha iniciado 11 procedimientos administrativos contra empresas mineras de la región Carbonífera de Coahuila, esto luego de detectarse irregularidades en aspectos laborales, de extracción, así como ambientales.

Reyes Flores Hurtado, delegado del Gobierno federal en Coahuila, informó que actualmente mantienen un operativo de revisión con el objetivo de conocer en qué condiciones se encuentran esta empresas.

Explicó que se han iniciado procedimientos administrativos, uno vía Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y otros 10 para la Secretaría Federal del Trabajo.

Los operativos aún no concluyen y se van a extender durante todo este mes. El delegado señaló que los procedimientos aún están en investigación, por lo que no se pueden dar a conocer detalles; no obstante, será más delante que se abunde en la información.

Los motivos para iniciar los procedimientos fueron la explotación del carbón en zonas que ya estaban clausuradas, la extracción sin concesión con impacto ambiental y el incumplimiento de las condiciones de seguridad para los trabajadores.

Además, Reyes Flores agregó que se está realizando el operativo para detectar las empresas mineras que venden carbón ilegal a la Comisión Federal de Electricidad, y en los próximos días se dará a conocer qué empresas se mantienen en esta situación.