Recortes en Cultura, pan de todos los años: Javier Camarena

México, dice el tenor Javier Camarena, es una cantera inagotable de talento, por eso es una pena que muchos mexicanos tengan la necesidad de desarrollar su trabajo fuera del país. "Que no daría yo porque la carrera que estoy teniendo en escenarios internacionales también la pudiera desarrollar en México para estar en mi país, para estar cerca de mi familia, de mi gente; es una pena que tengamos que hacerlo fuera de nuestra casa. Es ya pan de todos los años saber que habrá recortes presupuestales para la cultura, un sector que tiene tanta necesidad de apoyos", dice en entrevista.

El tenor veracruzano se ha convertido en uno de los cantantes con mayor éxito y proyección internacional de su generación. En los últimos años ha conseguido hechos históricos en los teatros más importantes del mundo, como ser el tercer cantante, en los últimos 70 años del Metropolitan Opera House de Nueva York, en ofrecer un bis; y es el único en bisar siete veces.

Esta misma hazaña la repitió luego en el Teatro Real de Madrid, al bisar el aria Ah! mes amis quel jour de fête, de "La hija del regimiento", de Donizetti, por lo que el tenor mexicano es el primero en bisar en dos funciones consecutivas en la historia de ambas casas de ópera. Hace unas semanas, también con "La hija del regimiento", realizó un bis en las cuatro funciones que ofreció en el Royal Opera House de Londres.

"Estamos atravesando un tiempo muy difícil no sólo en el país, sino en la relación con el país vecino y con la imagen que tiene México en el mundo. En este sentido mi compromiso está con lo que yo sé hacer, con cantar lo mejor posible. Siempre he pensado que con hechos se callan bocas, con hechos se está demostrando la valía que tenemos como pueblo. Nuestros atletas están ganando medallas y mostrando un gran desempeño en los Juegos Panamericanos; hay chicos ganando olimpiadas de matemáticas, por eso hoy, más que nunca, es necesario que cada uno de nosotros esté comprometido con su trabajo. Todos ellos y todos los que están comprometidos con sus quehaceres, están demostrando la madera con la que estamos hechos", explicó el tenor.

Camarena, encargado de clausurar la 47 edición del Festival Internacional Cervantino el próximo 27 de octubre, recordó las palabras del cineasta Guillermo del Toro, quien al develar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood dijo que es mexicano e inmigrante y que el antídoto frente al miedo es "permanecer juntos, unirnos", pidió a los inmigrantes creer en las posibilidades y no en los obstáculos, así como creer en las historias que llevan dentro y en todo lo que haga la diferencia.

"Estoy de acuerdo con Guillermo, para mí estar en el Metropolitan, con esa respuesta tan apabullante que se pudo apreciar en muchas partes del mundo gracias a las transmisiones, fue muy importante porque se trata de demostrar todo lo que somos capaces de hacer como mexicanos, de mostrar los aportes que le podemos dar al mundo", dijo.

Sobre sus hazañas recientes en Londres, Madrid y Nueva York aseguró: "Han sido grandes satisfacciones. No es el bis por el bis, hay gente que ha dicho que ya parece que se hacen de cajón o que están planeados y no. Hay que estar ahí para constatarlo. Lo que ocurrió en Londres es de lo más satisfactorio que me ha pasado, conozco el Royal Opera House y lo mesurados que son para el reconocimiento a un artista, así que lograr esa relación con el público en ese teatro fue muy grande para mí, un encore sigue siendo un hecho extraordinario. Esa reacción me dio una visión más optimista del futuro de la ópera porque pude constatar que la gente se sigue emocionado, se sigue conmoviendo y sigue moviendo la vida de mucha gente", indicó.

El cantante dijo que en un futuro tiene el interés de crear un proyecto para jóvenes cantantes mexicanos en el que participen artistas internacionales a través de clases y talleres. "Quiero que puedan dar clases o charlas, lograr que tengan una participación en la formación del talento mexicano. Tendremos que buscar las oportunidades para conseguirlo".

Camarena se presentará en el Festival Internacional Cervantino acompañado de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, la soprano mexicana Karen Gardeazabal y los concertadores Iván López Reynoso y Eduardo Álvarez, con un programa que incluirá ópera, zarzuela, canción italiana, bolero y canción mexicana. "Es el programa más ambicioso que me he planteado en toda mi carrera por la versatilidad que tiene con una duración de dos horas. En la primera parte habrá ópera, con arias y duetos, pero también queremos cantar desde José José hasta bachata, y canción mexicana con el Mariachi Nueva Tecalitlán con clásicos de José Alfredo Jiménez".

"Para mí es muy importante este concierto porque cuando era más joven soñaba con cantar en el Cervantino. Estudié algunos años en la Universidad de Guanajuato y me tocó ver muchas veces la clausura del festival, ahora me ha llegado el día de cumplir con ese sueño".