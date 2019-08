Localizan a mujer que denuncio a elementos de Fuerza Coahuila

Luego de circular en redes sociales la información de la desaparición de Jesica “N”, la joven mujer de 26 años que denuncia a tres elementos de Fuerza Coahuila de haberla detenido arbitrariamente, torturado y violado, esta tarde fue localizada junto con sus dos hijas y su esposo, pues acudieron a solicitar asilo político.

Tanto su desaparición como su localización se logró, tras difundirse la información sobre la detención de un chofer de taxi, por presuntamente haber cruzado a inmigrantes hacia los Estados Unidos, estableciéndose que a quienes llevó fue a Jesica, su esposo y a las hijas de ambos.

Ariana García Bosque, abogada y representante legal de Jessica Valdez, dio a conocer que la joven ya fue localizada y se encuentra en buen estado, al igual que su esposo y sus dos pequeñas hijas, con quienes cruzó a los Estados Unidos para solicitar asilo político y para ello, solicitaron los servicios de un taxi.

La precipitada decisión de la joven y su familia derivó de que las autoridades le retiraron las medidas cautelares de seguridad sin previo aviso, informó García Bosque.

"La familia estuvo preocupada estos últimos tres días porque no sabían de Jesica, pero Jessica estaba pasando por un proceso donde ella misma solicitaba un asilo político en Estados Unidos y a raíz de esto no tenía comunicación con la familia", explicó la abogada.

Precisó que se enteraron de esta situación a través de la detención de un taxista, por elementos de la Policía Municipal, quienes lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República, que consideró no existe ningún delito, pues solo cumplió con la prestación de un servicio con llevar a unas personas al puente.

"Lo que sucedió fue que a Jessica, como le retiraron de forma intempestiva las medidas de seguridad sin previo aviso y que obviamente ponen en riesgo la integridad y la de sus hijas, y la de su familia, optó por solicitar asilo político en Estados Unidos. Ahorita Jessica esta en este proceso, pero se encuentran bien", detalló Ariana García

García Bosque reiteró las deficiencias en las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado en la región norte I, pues consideró que es un caso que debió haber sido resuelto en menos de 72 horas. Además de señalar que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Coahuila está obstruyendo la investigación.

"Porque existen videos de seguridad de este centro C4, videos que no están aportando desde la Secretaría de Seguridad Pública no obstante este comunicado que se emitió el mes pasado, en donde se comprometió a brindar la información. La realidad es que no existe esa colaboración por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, sino al contrario, existe una puntual obstrucción a la justicia por la falta de remisión de la evidencia que se está requiriendo", detalló García Bosque.