Protestan en Quintana Roo por asesinato de periodistas

Periodistas de Quintana Roo se manifestaron ayer miércoles por la noche en Chetumal y Cancún, para exigir un alto a la violencia contra las y los comunicadores en México, luego de los asesinatos de Rogelio Barragán, en Morelos; Edgar Nava López, en Guerrero; y Celestino Ruíz Vázquez, en Veracruz, la semana pasada.

Ambas concentraciones hicieron eco a la convocatoria nacional lanzada desde Tijuana, Baja California para condenar -de forma simultánea en varias ciudades de la República- los homicidios de los tres periodistas antes mencionados, así como el acoso, hostigamiento, persecución y amenazas que enfrentan las y los comunicadores para desempeñar su trabajo en México, considerado como uno de los países de mayor riesgo para el ejercicio periodístico.

En Chetumal, capital del estado, un grupo de periodistas entregó un posicionamiento ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQROO), en el cual resaltaron que pese a la existencia del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, la cifra de comunicadores agredidos y asesinados, sigue aumentando.

"Las amenazas han ido a la alza contra periodistas. Fueron llamadas de alerta antes de que sus voces fueran acalladas por secuestros, 'levantones' y disparos que, finalmente, acabaron con sus vidas", indicaron al dar lectura al posicionamiento en la ciudad capital.

Además de exigir justicia para los comunicadores asesinados en Morelos, Guerrero y Veracruz, demandaron el esclarecimiento de los cuatro periodistas ultimados en Quintana Roo, de junio del 2018 a mayo del presente año.

"Esta noche, los trabajadores de medios de comunicación en la zona sur de Quintana Roo nos sumamos a la exigencia de que se resuelvan esos asesinatos y en el caso particular de los que se han cometido en el estado, se dé una respuesta y garantías para quienes nos dedicamos a la actividad periodística", manifestaron.

En paralelo, integrantes del Colectivo de Periodistas de Quintana Roo, en Cancún, se concentraron en el Monumento a la Historia de México, en el centro de la ciudad y se pronunciaron por una prensa libre y por el respeto al derecho a la información, como elementos que abonan a la construcción de una sociedad democrática.

Con pancartas y velas, exigieron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, justicia y seguridad para el libre ejercicio del Periodismo, "en un país que parece haberse convertido, gracias a políticos, servidores públicos e integrantes de la delincuencia organizada, en enemigo de la Libertad de Expresión y del Derecho a la Información".

Reprocharon que en los casos de Francisco Romero, asesinado en Playa del Carmen, el 16 de mayo pasado; José Guadalupe Chan Dzib, ultimado el 29 de junio del 2018, en Felipe Carrillo Puerto; Rubén Pat, asesinado en Playa del Carmen, el 24 de julio de ese año; y de Javier Rodríguez Valladares, a quien mataron en Cancún, el 29 de agosto, prevalece la impunidad.

"La constante es el silencio de la autoridad en torno a los posibles avances que guardan o no las indagatorias. No hay responsables, no hay información. Solo impunidad", señalaron.

También enfatizaron el grave riesgo que corren las y los periodistas que cubren la fuente de Seguridad, quienes son usualmente agredidos por autoridades policiacas y, en varios casos, enfrentan amenazas de la delincuencia organizada.

"Demandamos garantías plenas para el ejercicio periodístico y el acceso a la Información, con énfasis en las y los periodistas que cubren la fuente de Seguridad, quienes se encuentran generalmente en la primera línea de riesgo y son agredidos durante sus coberturas bajo cualquier pretexto.

"Ese es el primer paso hacia la violencia, que luego escala hasta llegar a la desaparición u homicidio. Es necesario que las corporaciones policíacas sean capacitadas para evitar violaciones en materia de derechos humanos", resaltaron.

Además, expusieron que la Unidad estatal de Enlace con el Mecanismo Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, "es doblemente ineficaz, torpe y casi inexistente, con cero vinculación con el gremio local".

Como ejemplo, citaron que, de acuerdo con el titular de la Unidad de Vinculación, Elías Antonio Prado Laguardia, hay 32 personas de Quintana Roo inscritas en el Mecanismo Nacional.

Sin embargo, en la página web de dicha Unidad, solo se reporta la existencia de 17 personas, de ellas 15 son periodistas y dos, personas defensoras de los Derechos Humanos.

La protesta pacífica culminó con una reflexión acerca de los "tiempos oscuros" que vive el Periodismo y la necesidad de reforzar la unión, solidaridad, compromiso, ética y organización entre las y los comunicadores.