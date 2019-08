Maniquí se hace viral porque se le está cayendo la ropa

Específicamente la playera de tirantes parece haber resbalado del hombro y provocar que comience a caer, lo que ha hecho que las mujeres señalen que lo que sucede al maniquí también les sucede a ellas en la realidad, informa el diario Mirror.

“El maniquí de Primark demuestra con precisión cómo las mujeres se despiertan cuando duermen en una blusa como esta”, lee el comentario de la persona que originalmente compartió la imagen en Twitter.

DA.

This Primark mannequin is accurately demonstrating how women wake up when they sleep in a strappy top pic.twitter.com/IitWIe3JVH