Pueblo ofrece un premio a la primera pareja que tenga un varón

En una pequeña localidad en Polonia llamada Miejsce Odrzańskie, han pasado diez años sin que nazca un niño varón.

El último niño nacido en este pueblo de 300 habitantes cumpliría pronto 10 años, pero su familia se mudó, así que el hombre más joven tiene en realidad 12 años.

Para combatir el problema, el alcalde Rajmund Frischko dice que darán un premio a la primer pareja que tenga un hijo varón. "No revelaré cómo exactamente, pero les aseguro que el premio será atractivo", dijo, cita el medio The First News.

Por su parte, también se han dado a la tarea de investigar por qué nacen tantas niñas y tan pocos niños. De ello se encargará Rafal Ploski, jefe del Departamento de Genética de la Universidad Médica de Varsovia, que comenzará con el estudio de los certificados de nacimiento y luego averiguará si los padres tienen algún parentesco. "El siguiente paso será entrevistar minuciosamente a padres e hijos, estudiar las condiciones medioambientales. Solo entonces se podría dar con una pista", dijo Ploski.

