'Ya te están buscando', amenazan en redes a menor tras denunciar a #LadyPiñata

Familiares de Viviana "N", la menor cuyo auto fue golpeado por una joven nombrada en redes sociales como "Lady Piñata", en la zona centro de Tlalpan, acusaron que recibieron amenazas a través de redes sociales.

"Hemos recibido amenazas de que nos vamos a arrepentir por lo que está sucediendo ahorita en redes sociales", sostuvo Viridiana "n", madre de la víctima, en entrevista.

La mujer señaló que un hombre, identificado como @johnnymmendoza, escribió lo siguiente en una publicación de Instagram, donde "Vivi" difundió el video que circula actualmente sobre el incidente: "Eres una completa mentirosa y charlatana. Pero bueno, te van a dar tu merecido porque ya te están buscando. Esto te pasa por jugarle al Bershka", señala el comentario.

Aunado a esto, Viridiana "n" explicó que "le sorprende" la manera en cómo reaccionó la joven que golpeó el auto de su hija. Anteriormente, la madre de la víctima señaló a este medio que debido a un malentendido, no pudo pagar el seguro del auto, pues señala que es soltera y que el mes de agosto es difícil para ella en materia económica.

"La señorita que me ayuda a hacer los pagos de los seguros de los coches me preguntó sobre éstos y yo le dije que por favor me aguantara a la última semana de julio. Ella malentendió y no pagó el seguro del coche; entonces, yo no sabía eso, tan es así que [mi hija] había chocado y yo le dije: 'tú no te preocupes, ten calma y háblale al seguro'", comentó Viridiana.

Añadió que el tiempo en el que tardó en llegar el ajustador se debió a la falta de pago. "Se pagó el seguro y fue por eso que el ajustador llegó", sostuvo. A pesar del pago, el seguro no pudo actuar debido a que el incidente ocurrió en el momento en que aún no estaba activo.

"Entonces, el ajustador de ellos (de los de la camioneta) no sé de dónde saca que yo les tengo que dar 6 mil pesos", contó la madre de "Vivi", quien aseguró que a la mujer que se quejaba por dolencias en su cuello se le ofreció una ambulancia y ésta la rechazó.

Durante la agresión, la cual fue captada en video, se percibe cómo "Lady Piñata" golpea el auto de la menor, quien permanece en el interior de su vehículo.

Viviana traía el vidrio de la ventana del piloto a la mitad y cuando la agresora se lo estrelló de un golpe, ocasionó que los fragmentos de cristal le cayeran en la cara. "Todos los cristales me cayeron en los ojos, en el cuello, se me metieron a un top deportivo que traía, como es apretado (la prenda) se me encajaron", refirió la menor a través de su madre.

"¿Así querías cabr…?", dijo la joven agresora, quien se retiró del sitio junto con los dueños de la camioneta Chevrolet tras estrellar el parabrisas y la ventana del piloto del auto.