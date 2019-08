Acusaciones opacan propuestas en debate de priistas

En el segundo debate entre los candidatos a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), rumbo a la elección interna del domingo próximo, las acusaciones mutuas entre los tres aspirantes, pero principalmente entre Alejandro Moreno e Ivonne Ortega, opacaron a las propuestas.

Así se acusaron de corrupción, de provocar la división del partido, enriquecimiento personal dudoso y de tener alianzas políticas con priistas con supuestas imputaciones delictivas.

Incluso la pasión política no sólo quedó expuesta entre los tres debatientes, sino también entre los militantes que acudieron al Auditorio "Plutarco Elías Calles" de la sede nacional del PRI, cuando una de las asistentes grito consignas en favor de Alejandro Moreno.

Ante ese hecho y su negativa a guardar silencio, el moderador Hugo Alejandro Concha Cantú pidió a la apasionada asistente en diversas ocasiones que se callara o saliera del auditorio.

La asistencia por parte antiguos priistas apenas fue notoria a través de Beatriz Paredes -quien abandonó el auditorio a medio debate- y César Camacho; la mayoría de los asistentes eran integrantes de organizaciones afiliadas al partido tricolor.

En ese ambiente prevalecieron los aplausos en favor de Alejandro Moreno por parte de sus simpatizantes, en particular cuando enfrentaba a Ivonne Ortega con diversas acusaciones, principalmente por “mentir y mentir. Siempre mientes Ivonne”.

Ello supuestamente por haberse adjudicado en 2008, un año después de terminar su gestión como gobernadora en Yucatán, mil 708 hectáreas de tierra en esa entidad.

Ante ello Ortega respondió al que llamó “mi querido candidato de la cúpula” que esa extensión de tierras es una antigua propiedad de su familia que ha pasado de generación en generación.

La exgobernadora de Yucatán aprovechó su intervención para acusar a Alejandro Moreno de solicitar un crédito por dos mil 360 millones de pesos cuando era gobernador de Campeche y no rendir cuentas respecto al destino de esos recursos.

Asimismo le recriminó que durante su gobierno en esa entidad provocó que 35 mil familias cayeran en la pobreza y que 31 mil personas más registraran una pobreza aún más profunda.

Lo anterior, señaló Ivonne Ortega, con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo que también reveló que durante la gestión de Moreno se perdieron 40 mil empleos.

Señaló que todos esos datos contrastan con la adquisición de la “casa blanca”, propiedad de Alejandro Moreno valuada en alrededor de 46 millones de pesos.

Ante ello, Moreno respondió: “yo no tengo nada qué esconder. Yo estoy trabajando para construir un partido fuerte y competitivo que genere oportunidades, y lo que tú has señalado ante la falta de propuestas y capacidad son ataques y denostaciones que no nos ayudan como partido".

Lo de la casa "es un tema documentado y aclarado, transparentado y legalmente acreditado. No tengo nada qué esconder y sí mucho qué proponer. Sé una buena priista Ivonne y no lo dividas".

Por su parte, Lorena Piñón condenó la supuesta alianza política entre Ivonne Ortega y Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, ante los supuestos delitos cometidos durante el gobierno de éste como tortura, corrupción y enriquecimiento ilícito.

Esas fueron parte de las acusaciones, pero los tres candidatos coincidieron en que el PRI debe renovarse para responder a las demandas de la sociedad, en el nuevo entorno político que vive el país.

En el orden logístico acordado, Alejandro Moreno abordó los temas relativos al crecimiento y el desarrollo de México, la protección de los derechos de los ciudadanos y la elevación de la calidad de vida de las familias.

En su oportunidad, Ivonne Ortega tocó los aspectos referentes a las crisis económica y social del país, la problemática de la inseguridad, la necesidad de más empleo y la igualdad de género.

Por su parte, Lorena Piñón se centró en los temas de la construcción de las instituciones, el futuro del país, el reto de los jóvenes para superar obstáculos y los errores del Gobierno Federal.