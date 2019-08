Liberan pobladores a policías retenidos en Chiapas

Cinco policías del suroriental estado mexicano de Chiapas retenidos desde el pasado 18 de julio por pobladores de la comunidad Río Florido pertenecientes a la organización Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) fueron liberados este miércoles.

Los policías fueron retenidos en la carretera federal San Cristóbal de Las Casas-Ocosingo en un retén instalado por integrantes del FNLS, quienes tomaron a los agentes como rehenes para negociar con el Gobierno de Rutilio Escandón la liberación de Javier González Díaz, líder de la agrupación.

Esta tarde fueron liberados en buen estado físico Bernal Hernández Altúnar, Fredy Sánchez García y Carlos Enrique Gordillo Aguilar, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, y José Luis Tondopó Medina y Fernando Tondopó, de la Fiscalía General del Estado.

Los pobladores señalaron minutos antes de la liberación que esta acción es una acto de buena voluntad para que el Gobierno estatal libere a González Díaz y borre su expediente.

"El FNLS como muestra de voluntad política y en un acto de humanismo proletario decide liberar a los cinco policías retenidos", dijo un vocero del Frente.

Afirmaron que ante el pueblo queda demostrado que los Gobiernos federal y estatal se han manifestado como enemigos "a través de sus fuerzas policiaca y militar que hostigan, persiguen, espían y detienen de manera arbitraria, torturan, asesinan y desaparecen a los hijos del pueblo".

"Ante semejante aberración los oprimidos tenemos el derecho legítimo a defendernos", agregaron.

Uno de los policías liberados agradeció a los pobladores su "hospitalidad", ya que les dieron comida, techo y ropa.

"Nos trataron como ellos dicen en humanismo. No me cansaré de agradecer y decirles que en nuestro corazón no hay rencor ni odio.

Cristo nos enseña a amarnos como hermanos. Está limpio nuestro corazón y así lo hemos dicho, expresado y platicado con mis compañeros y yo porque somos un equipo de trabajo, y no hemos faltado el respeto a nadie", declaró.

Por su parte, el comité de negociación, en voz de Armando Falconi Borras, exigió al Gobierno cumplir su promesa de que al momento de la liberación de los policías se instale una mesa política de primer nivel donde tenga presencia el FNLS "para atender las mesas agrarias, mesas políticas, para una salida favorable".

Gonzalo Duarte, vicario de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, testigo de la entrega de los policías retenidos, indicó que "la Iglesia Católica siempre estará dispuesta a ser testigo en favor de causas justas".

Mientras tanto, unos siete camiones de diferentes empresas se encuentra aún en poder de los pobladores, quienes han pedido mesas de negociación para lograr la liberación del líder del Frente, detenido el 17 de julio y acusado de pertenecer a una banda de asaltantes, y que se atiendan los problemas agrarios de la región.