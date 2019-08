Ve INE dos vías para reducir recursos a partidos políticos

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, señaló que para reducir los recursos que se canalizan a los partidos políticos se debe modificar la Constitución o que los mismos institutos políticos renuncien a todo o parte del financiamiento.

Afirmó que si se quiere reducir el financiamiento a los partidos políticos se tiene que cambiar la Constitución, pues en la carta magna está establecida la fórmula para definir la cantidad de recursos a la que tienen derechos como prerrogativas.

Entrevistado en el marco de una reunión del Grupo de Trabajo para para dar Seguimiento a los Procesos Electorales de 2019, en el Senado de la República, dijo que “no hay de otra” más que reformar la Constitución, ya que el presupuesto que se entrega a los partidos políticos es calculado por el INE a partir de una serie de bases establecidas.

“El INE no decide cuánto dinero se les da a los partidos, el INE aplica una fórmula que está establecida en la Constitución y que los propios partidos políticos pactaron hace años”, explicó.

Indicó que dicha fórmula deriva de multiplicar el número de ciudadanos que están en el Padrón Electoral, el cual crece año con año, por el .65 de una Unidad de Medida y Actualización (UMA), "y el INE lo único que hace es hacer la multiplicación que mandata la Constitución".

Sin embargo, señaló que existe otra vía que ya se exploró en el pasado que implica que los partidos políticos renuncien a parte o todo su financiamiento público, si así lo quisieran, para lo cual también hay un procedimiento que es que notifiquen al INE antes de que se les depositen estos recursos y el INE lo regresa a la Tesorería de la Federación.

“Tiene que haber una notificación del partido político interesado en no recibir todo su financiamiento, previo a que el INE le deposite en sus cuentas el dinero que le corresponde, para reembolsarlo a la Tesorería de la Federación. Esa es la ruta, pero es una decisión de los partidos políticos”, dijo.

Córdova Vianello señaló que el INE siempre ha sido partidario de que las reglas se discutan, se consensuen y ellos las aplican, y consideró, como opinión personal, que el financiamiento a los partidos políticos ha llegado a niveles muy importantes.

Por ello, afirmó que es pertinente un análisis y una revisión para que el financiamiento se reduzca, siempre y cuando no ponga en riesgo la subsistencia de los partidos políticos.

“Los partidos políticos pueden gustar o no gustar, pero los partidos políticos son indispensables para el funcionamiento de la democracia, y requieren que tengan cubiertas sus necesidades más prioritarias para que los mismos subsistan. El INE no es el que va a decir, no tiene ninguna atribución, ni elemento, para poder decir cuál debe ser la reducción”, insistió.

Expresó que el financiamiento público tiene un propósito, y sugirió que los tomadores de decisiones analicen los datos de fiscalización de los gastos de los partidos políticos, los cual es información pública, para que conozcan cuáles son las necesidades de gasto de los partidos, como un insumo para que se tome la decisión que políticamente logre el consenso.

"El INE no está más que para aplicar la ley y proporcionar insumos técnicos, lo que hagan los partidos eso es un asunto que en esta materia el INE no creo que deba participar en términos de discusión, es una decisión de tipo políticos", concluyó.