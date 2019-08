Propondrá Morena recortar en 50% financiamiento a partidos

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, señaló que el grupo parlamentario de Morena impulsará, en septiembre, la reforma Constitucional para reducir 50 por ciento el financiamiento público a los partidos políticos y así alcanzar un “ahorro significativo” en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020.

El también coordinador de Morena en San Lázaro dijo que en ese partido están convencidos de que esa reducción “debe ocurrir y la vamos a impulsar”, y añadió: “vamos a ver los otros partidos qué hacen”.

En entrevista, el diputado federal aseguró que la política en México ya cambió y Morena es un partido que la pone en práctica sin dinero “y ha resultado que el hablarle directo a la población y representar las causas que verdaderamente le importan a la gente, es lo que te da éxito en las urnas”.

Explicó que se trata de una reforma Constitucional sobre la cual, la diputada Tatiana Clouthier y él mismo presentaron una iniciativa, toda vez que “siempre hemos dicho que nadie se debe salvar de la austeridad republicana, incluidos los partidos”.

“Vamos a impulsarla a partir de septiembre para tratar de que se apruebe esta reforma Constitucional antes de aprobar el Presupuesto de Egresos, para que podamos tener un ahorro significativo en el presupuesto de 2020”, insistió.

Delgado Carrillo comentó que México tiene una ciudadanía muy politizada e informada, por lo que es difícil que se vaya a favor de una propuesta que derroche recursos públicos y despilfarre del dinero en las campañas proselitistas.

En otro tema, el diputado se pronunció porque en la controversia suscitada por la eventual renovación de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se respete la ley, que establece la rotación del cargo entre las fracciones parlamentarias con mayor representatividad.

El legislador se abstuvo de mencionar si está a favor o en contra de la propuesta de su correligionaria, Dolores Padierna Luna, para que Morena mantenga la presidencia de la Mesa Directiva, que ahora tiene Porfirio Muñoz Ledo.

“Yo no estoy diciendo que estoy a favor o en contra. Mi postura personal es que tenemos que respetar la Ley. Ahora, la diputada Dolores Padierna sí está planteando una situación que está a la vista de todos, hay una nueva realidad política y esta es una Ley que fue hecha para otra realidad política”, añadió.

“Tenemos que demostrar que somos diferentes, que no actuamos como las otras mayorías actuaron, que siempre se agandallaban, que siempre modificaban la ley a su favor”, insistió.

Aclaró que no le preocupa que la presidencia de la Mesa Directiva quede en un diputado de otro partido, porque eso no influirá en el equilibrio que se tiene en la Cámara de Diputados, con una clara mayoría de Morena y sus aliados.

“A mí no me preocupa que otro partido pudiera tener la presidencia de la Mesa Directiva, primero, porque tiene que actuar de manera institucional, y si no, pues evidentemente la mayoría lo puede desconocer y podemos elegir una nueva Mesa Directiva”, agregó.