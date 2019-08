Subasta de casa de Zhenli Ye Gon sí va, señala AMLO

"Llueve, truene o relampaguee, los deportistas mexicanos tendrán sus apoyos", advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina, al señalar que este domingo sí se realizará la subasta de la casa de Zhenli Ye Gon.

Luego de que el empresario presentara un documento para evitar la subasta de la residencia en Las Lomas, tanto el mandatario como Ricardo Rodríguez, titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, señalaron que el amparo no procede.

"El amparo que Zhenli Ye Gon presentó para que su residencia no sea subastada no ha sido admitido por el juez, es un escrito simple y llano y no cuenta con sustento legal", dijo Rodríguez.