Todo parece indicar que el tan cacareado Clúster de Energía de Coahuila está viviendo sus últimos días, luego de que el exgobernador y expriista Rogelio Montemayor renegara del tricolor, partido que lo mantuvo toda una vida viviendo del presupuesto a él y a varios de sus familiares cercanos y lejanos, poniéndolo en puestos tan privilegiados que además de fortuna le atrajeron lujosas sociedades financieras, con empresas de agroquímicos, constructoras y hasta una naviera. Nuestros subagentes, disfrazados de archiveros arrumbados en oficina a punto de desaparecer, nos comentan que luego de que don Rogelio siguiera en su escalada por desprestigiar más al ya vapuleado PRI, un grupo de inconformes se dio a la tarea de circular por las inestables redes sociales un pequeño recuento de los privilegios que durante más de media década gozó cuando traía la camiseta del partido. La cosa es que el "ridículum vitae" del coahuilense ya circula por la red, y en negrillas aparecen datos como que en 1982 su cercanía al innombrable Carlos Salinas de Gortari permitió que su patrimonio iniciara una carrera de ascensos, mientras que en 1992 don Rogelio y su esposa Lucrecia traspasaron sus acciones de Las Palomas a sus hijos. De manera extraña, las actas correspondientes se inscribieron en el Registro Público hasta cinco años después, aunque en 1997 el exgobernador siguiera figurando como apoderado legal de la sociedad.

La cosa es que la reseña del político coahuilense que circula por ahí detalla la forma que los Montemayor incursionaron también en el rubro financiero aprovechando la fiebre de uniones de crédito que se dio durante el salinismo, cuando abrieron la suya: Unión de Crédito Fomento Agropecuario Industrial y Comercial, además de otros negocios familiares como la Minera Montemayor, constituida en 1992, consorcio que recibió al menos un préstamo por 2 millones de dólares del Banco de Crédito Rural del Centro-Norte, con sede en Torreón, que pudo reestructurar en 1996 en condiciones harto privilegiadas; eso además de la participación de don Rogelio en la intermediación de la privatización de Pajaritos, a través de la empresa Servicor, "en condiciones sumamente favorables", esos y muchos más detalles están apareciendo luego de que a Montemayor le diera por darle patadas al pesebre y acusar al PRI de corrupto, nepotista y una serie de virtudes que durante más de 50 años no vio. Y la última puntada es que en la capirucha del sarape reportan que todo está listo para que el Clúster se sume a la Secretaría de Economía como una Subsecretaría de Energía, que será comandada por el jefazo Rogelio Ramos Oranday.

***

Al que no le fue nada bien durante la gira que realizó por el norte de la provincia de Coahuila el jefazo de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, fue al senador de morena Armando Guadiana. Y es que durante la reunión del pasado fin de semana al legislador se le salió pedirle al director de la CFE acabar con la corrupción en la venta de carbón en nuestro sufrido estado, que, según dijo, merma la economía de los "verdaderos productores", y acusó, sin sustento, que lo que tenían en los patios de la CFE en un 50 por ciento era tierra en vez de carbón, generando entre los asistentes risas y enojos por el sesudo análisis del ahora experto en composiciones químicas. Y es que, como recordará, estimado lector, don Armando es conocido como prominente empresario minero, y desde que se convirtió en senador de la Cuarta Transformación el año pasado el conflicto de intereses lo ha rodeado; primero porque logró quedarse con la presidencia de la Comisión de Energía, y luego porque fue vinculado como proveedor de carbón mineral para alimentar las carboeléctricas de la comisión. Nuestros subagentes, disfrazados de minero con traje de dos piezas, nos reportan que luego de que don Armando pidiera acabar con el tema de la corrupción, quien salió a interpelarlo con tono de "mira quién habla" fue el subdirector de negocios no regulados de la CFE, José Manuel Muñoz, quien pa' pronto explicó que si el flamante senador Guadiana tuviera la razón, se tendría un problema muy serio con los productores carboneros de la región, por lo que en sus propias palabras dijo: "no somos ni tan pendejos ni tan corruptos", y mejor lo convidó a trabajar con los demás mineros coahuilenses para tener mejores resultados. Ante tan fina y contundente expresión, al senador morenista no le quedó más que "apechugar" y, lo que nunca, quedarse callado.

***

En la kilométrica jornada que tuvo por tierras laguneras el pasado domingo el candidato a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional Alito Moreno, para tratar de convencer a la acarreada militancia del tricolor de que él sí puede enderezar las riendas del agonizante partido, hubo de todo… En la parte de Durango las que brillaron por su ausencia fueros las alcaldesas de Gómez Palacio, Leticia Herrera, y de Lerdo, María Luisa González Achem, dicen, porque no fueron invitadas. En Gómez, quien tomó la batuta fue la excandidata priista Anavel Fernández, mientras que en ciudad Jardín el que aprovechó para hacer pasarela fue el presidente electo y actual dirigente sindical de la Universidad Autónoma de Coahuila, Homero Martínez, acompañado de varios de sus jefes del Clan Medina. Mientras que en Torreón el exgobernador de Campeche estuvo acompañado en su mayoría de priistas cercanos al grupo del clan Moreira, entre ellos varios funcionarios estatales, pero bien planchado le quedó al presidente estatal del tricolor Rodrigo Fuentes Ávila el evento con la militancia en Torreón, en la que, dicen, aun cuando el buen Rigo hizo acto de humildad y sumisión al sentarse en la tercera fila, se llevó el aplausómetro de la concurrencia, muy por encima incluso de las palmas que el público les dedicó a los mismos candidatos don Alito y doña Carolina; de acuerdo con los subagentes, don Rigo tenía una sonrisa de oreja a oreja, y es que no es para menos, pues su papel como presidente del PRI en el estado ha ido en picada y por esta razón se sintió como ave fénix, más aún cuando doña Viggiano tomó la palabra y durante su mensaje se desvivió en halagos como buen empleado de su señor esposo, por lo que dicen en esta ocasión las cosas no le pudieron haber salido mejor y le rindió frutos el haber acarreado desde temprana hora gran cantidad de camiones repletos de sus fans para que lo cobijaran y demostrarles así a los otros grupos que sus chicharrones aún truenan en el vapuleado partido.

***

En sus marcas, listos, fuera… Ahora sí arranca la carrera por las diputaciones locales del próximo año en Coahuila, y los suspirantes del PRI ya casi tienen el visto bueno sobre su nombre. Estimado lector, tome lista de los que aspiran a una beca... Perdón, una diputación. Nuestros subagentes nos reportan que en el Distrito 1, con cabecera en Acuña, se escuchan los nombres de Jorge Ramón, actual subsecretario de Economía y cercano al gobernador Miguel Riquelme; otro es Alberto de Luna, quien se desempeña como coordinador de programas sociales; además de Marcos Villarreal Suday. En el Distrito 2, con cabecera en Piedras Negras, se espera la reelección de Esperanza Chapa, pero el joven Guillermo Ruiz, actual regidor del Ayuntamiento, quiere una oportunidad. Mientras que en el Distrito 3, que abarca los municipios de Sabinas y Múzquiz, están Jesús María Montemayor, mejor conocido como Chuma o Karina Treviño Robles, excandidata a la presidencia por Sabinas.

En el Distrito 4, el más extenso de Coahuila, pareciera que van a revivir al exalcalde Jorge Abdala, quien "calladito calladito" sigue sumando gente a las filas del tricolor. Para el Distrito 5, en Monclova, anote usted a Ricardo López Campos, exdiputado local, y tío del mismísimo alcalde Alfredo Paredes. Para el Distrito 6 aparecen dos mujeres, esto con tal de cumplir con la famosa cuota de género, Lupita Murguía, excandidata a diputada federal, y el Lulú Kamar, quien estuvo "a un pelo de rana calva" de ser alcaldesa. En el Distrito 7 hay duelo de exalcaldes entre Juan Carlos Ayup, Raúl Onofre Contreras y David Flores Lavenant; veremos de cuál cuero salen más correas. Para el Distrito 8 pudieran competir los actuales regidores de Torreón, Antonio Gutiérrez Jardón y el priista más panista Alfredo Mafud. El Distrito 9 ya prácticamente tiene candidato, el mismísimo exalcalde Eduardo Olmos Castro, quien tiene licencia como presidente del PRI municipal. Mientras que para el Distrito 10 la que pudiera ser candidata es Cristina Dávila, quien fuera síndica de mayoría con el "góber" Riquelme, pero también se escucha el nombre del "eterno diputado" Shamir Fernández, conocido como uno de los diputados que aprobó los créditos fraudulentos en el sexenio del profe Moreira. El Distrito 11, también con cabecera en Torreón, perfila dos mujeres: Olivia Martínez y Flor Rentería. Y en el Distrito 12 en Ramos Arizpe está entre Edna Dávalos, la recaudadora de rentas de dicho municipio, y la exalcaldesa Tita Flores. Y aunque en Saltillo muchos son los tiradores, el "góber" ya tiene sus ojos puestos en varios; para el Distrito 13, la sorpresa podría ser el actual secretario de la Vivienda, Jericó Abaramo o Lidia González, síndica del Gobierno de Manolo Jiménez. En el Distrito 14, la apuesta por la gente fifí de la capital está entre la regidora Bárbara Cepeda y Violeta Dávila, exdelegada de CONAFE. Y en el Distrito 15 pudiera hacer su reaparición Hilda Flores, exsecretaria de Turismo en el sexenio del profe bailarín Humberto Moreira, aunque también suena el nombre de Eduardo Medrano. Y donde habrá un duelo titánico de fuerzas será en el Distrito 16, por una parte, el tercero del clan más odiado en el estado, Álvaro Moreira, jefe clientelar de la estructura del PRI... Perdón, secretario de Acción del partido, contra el mismísimo alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, a quien ya le gustó eso de andar en campaña, y hacer una estructura paralela a la de los Moreira, claro, con el visto bueno del jefazo Riquelme. Haga sus apuestas, estimado lector, porque en menos de un año verá varios de estos rostros sonrientes con harto Photoshop en lonas, playeras y calcas.