Docentes denuncian despidos en ITSL

Docentes del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo (ITSL) denunciaron despidos injustificados como represalias por la conformación de un sindicato.

Acusaron de nepotismo al director, Israel Castro Muñoz, sobrino de Rosario Castro, coordinadora del gabinete del Gobierno del Estado.

El despido fue de manera verbal el pasado lunes, según los docentes, sin ninguna causa que lo justificara.

"Lo estamos viendo como un despido injustificado, porque hace meses hicimos un sindicato, no le pareció al señor que nos agremiáramos y está tomando represalias. Hay compañeros que tienen hasta 12 años de antigüedad, pero esto lo iniciamos para protegernos y tenemos documentos donde no estamos pidiendo absolutamente nada más que se nos respetara como docentes, no pedimos ni aumento de sueldo, ni vacaciones de más, sino seguridad laboral y el señor se negó", dijo Guillermo Leyva, docente.

Agregó que en la administración de Israel Castro han sido despedidos por lo menos 15 docentes y 15 administrativos, algunos de estos lugares fueron ocupados por familiares o allegados del director del Tecnológico.

"Hay más de 15 parientes trabajando, el nepotismo a todo lo que da. No estamos en contra del señor gobernador, estamos en contra de la mala administración de Israel Castro Muñoz, desconozco si la licenciada Rosario esté enterada de esto, pero pareciera que es el virrey de la educación en el Tec, o sea automóviles nuevos, cuando no tenemos ni agua potable".

Con respecto a la conformación del sindicato, dijo que apenas en el mes de febrero se llevó a cabo la asamblea con el Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación y esto lo hicieron apegados al artículo 123 constitucional recién reformado, que da la oportunidad a los trabajadores de crear nuevos sindicatos o adherirse a organizaciones ya existentes. Advirtió que habrá más despidos en estos días.

La situación ya es del conocimiento del Instituto Tecnológico Nacional de México, por lo que esperan que intervenga.

"Mandamos un expediente en donde se prueba como claves presupuestales de docentes que le están dando a personal administrativo, personal de apoyo y a un alumno porque juega un deporte".

Los docentes dijeron que interpondrán una demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a la que acudieron ayer por la mañana.

Sindicato