Tips, tips, tips...

COMBATA LAS CUCARACHAS

En algunas regiones, las cucarachas se convierten en un problema común, las cuales son difíciles de eliminar aún por parte de los exterminadores o fumigadores que van regularmente a las casas. El ácido bórico es altamente exitoso para combatir a estos sucios y molestos bichos... Mezcle una taza de azúcar, una taza de polvo de ácido bórico y una taza y media de harina de maíz. Ponga esta mezcla por ahí en tapaderas de frascos o vacíela en un frasco que ya no se use y después ponga la mezcla debajo de los aparatos y en los lugares que son difíciles de alcanzar y dónde se esconden estos bichos. Mientras la mezcla se conserve seca, mantendrá su efectividad. Manténgala alejada del alcance de los niños y los animales domésticos. Espero que esto solucione su problema con las horrendas cucarachas.

Guarde los pequeños cucharones que vienen en el café o la limonada en polvo. Uselos para lavarse el cabello. En lugar de llevar a la ducha o a la bañera grandes frascos de shampoo y acondicionador, simplemente llene un cucharoncito con shampoo y el otro con acondicionador y colóquelos en el entrepaño de su ducha o en algún lugar de fácil alcance.

Llene botellas de plástico con agua y colóquelas dentro del congelador. Cuando planee un viaje, coloque algunas de estas botellas en la hielera durante toda la noche para enfriarla. Después, añada más botellas con agua congelada a la hielera antes de partir. Esto mantendrá sus alimentos bien fríos. Aún si usa esto en un viaje largo en automóvil le quedará hielo cuando llegue a su destino. Esta es una estupenda forma de mantener fresca la comida cuando viaja y no tendrá hielo derretido humedeciendo los alimentos.

¿Tiene problemas para quitar las etiquetas del precio que están pegadas al celofán? Sólo use un líquido corrector blanco para escritura a máquina y hágalo desaparecer pintándolos. Este líquido también funciona en paredes blancas que estén ralladas. También, puede encontrarlo en colores. Se seca rápido y es estupendo para pequeños trabajos de recubrimiento.

Cuando vaya usted a la playa con sus hijos, pídales que busquen, o hágalo usted mismo, algunas conchas de mar de tamaño grande. Lleve las conchas consigo y lávelas perfectamente. Déjelas secar y después píntelas. Pueden usarse como ceniceros, pisapapeles o como porta aretes.

Para limpiar debajo de su lavadora y secadora donde se acumula mucho polvo, o debajo de cualquier mueble o equipo que no pueda ser movido, rocíe una vieja cal-ceta (o media de acrílico) con limpiador y ponga la media en un palo. Use una banda de hule sobre la calceta para sostenerla en su lugar en el palo. Puede sacudir el polvo fácilmente.

Cuando le sea entregado el aparato, espere hasta que que esté conectado y se hayan hecho todas las instalaciones antes de firmar el recibo. Querrá usted asegurarse de que esté operando adecuadamente. Si firma el recibo a la entrega, puede suponerse que acepta usted el aparato en la condición en que fue entregado. De inmediato, prueba todos los accesorios del aparato para ver si operan adecuadamente. Algunas garantías expiran en un corto periodo del tiempo, así que no espere quejarse o será desafortunado. Si compra un nuevo congelador, mantenga un inventario actualizado de artículos y alimentos guardados en él.

Si da a su perro tabletas de levadura, el olor que expide repelerá a las pulgas. Puede darle dos tabletas cada día y no volverá ver una pulga. Sin embargo, la levadura no funciona en todas las mascotas, así que pruébela con la suya para ver si resulta efectiva. Seguramente, vale la pena el esfuerzo, paro sugiero que primero consulte con su veterinario. Si la mascota no toma la tableta, compre levadura en polvo y espolvoreéla en sus alimentos. La levadura puede encontrarse en la sección de mascotas de la tienda de abarrotes o en las tiendas de alimentos.

Si sabe usted coser, logrará grandes ventajas en su presupuesto, sobre todo si tiene niños. Una sugerencia es que cuando confeccione pantalones o shorts con cintura elástica, cosa un botón en el frente de la prenda para que los niños puedan diferenciar el frente de la parte trasera. El botón irá frente a su ombligo. Y así nunca olvidarán dónde va el botón.

Cuando haga ensalada de papa, cocine las papas y los huevos en la misma olla al mismo tiempo. Cuando las papas estén listas, los huevos también estarán perfectamente cocidos. Esto le ahorrará tiempo y dinero, además sólo tendrá que lavar una olla. Estupenda idea para las ocupadas amas de casa que también trabajan fuera de ella.