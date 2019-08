Piden amnistía para mujeres

La organización civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) urgió a crear una ley de amnistía que comprenda los casos de mujeres víctimas de violencia institucional, que han sido procesadas y sentenciadas desde la desigualdad y la violencia estructural. La organización sostuvo que a partir de 2011, en México se efectuó un encarcelamiento masivo de mujeres bajo causas penales conjuntas dentro del fuero federal, cuyos casos, a la fecha, no han recibido sentencia.

Refirió que ellas habrían sido detenidas de forma arbitraria y/o ilegal en el marco de la guerra contra el narcotráfico, estrategia de seguridad del entonces presidente Calderón. Por ello, la organización no gubernamental que trabaja en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad, pidió que se les haga justicia, vía la aprobación de una ley de amnistía que las contemple. "En México, las mujeres tienen que sortear una serie de obstáculos al enfrentarse con el sistema de justicia penal. No basta con las diversas manifestaciones de violencia que sufren cotidianamente, y abandono de un Estado que proteja y garantice sus derechos, además son víctimas de una violencia institucional que se ve reflejada en la ausencia de una perspectiva de género al investigar, defender y juzgar a las mujeres", abundó. "Las fiscalías y policías realizan investigaciones cargadas de estigmas, en las que no existe igualdad y presunción de inocencia; las defensoras y los defensores públicos no cuentan con sensibilización ni profesionalización en derechos humanos y perspectiva de género", refirió.