Confirman préstamo a Escuelas Luz del Mundo

El gobierno de Jalisco confirmó que prestará 61 escuelas públicas para albergar a fieles de La Luz Del Mundo (LLDM) durante la realización de la Santa Convocatoria, máxima celebración de esta iglesia, cuya sede principal está en la colonia Hermosa Provincia, al oriente de Guadalajara. Aclaró que no se trata de planteles federales, sino de estatales, por lo que no dependen de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que el lunes por la noche, poniendo como argumento la laicidad del Estado, aseguró que no prestaría planteles para apoyar la celebración religiosa.

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) negó que al prestar las instalaciones de las escuelas como centros de alojamiento se esté vulnerando el artículo tercero de la Constitución. "En los planteles no se realizan actos de profesión de fe, sino que se utilizan como un espacio para pernoctar de las familias", indicaron.