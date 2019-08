Urgen a considerar perspectiva de género en desarrollo regional

Al participar en el "Foro de Consulta: Mujeres Trabajando Juntas por la Transformación de México", celebrado en Cancún, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Flora Gasman, advirtió que la bonanza económica de Quintana Roo "no es suficiente si la violencia contra las mujeres es una constante".

Desde 2017 se decretó para tres municipios del estado, la Alerta de Violencia de Género (AVG), debido a los altos índices de violencia en varias de sus modalidades, en agravio de las mujeres, heredados de gobiernos pasados.

La funcionaria reconoció que el estado presenta avances en la atención a las mujeres, pero también señaló que hay retos que permanecen.

"Ustedes son referente de amplios contrastes, pues cuentan con zonas rurales donde la desigualdad es latente, pero tienen destinos turísticos y recursos naturales inigualables que son potencial de crecimiento y oportunidades laborales.

"Sin embargo, en este contexto, la bonanza económica no es suficiente si la violencia contra las mujeres es una constante. Necesitamos tener una política clara y efectiva de cero tolerancia a la violencia de género, los feminicidios y principalmente, a la Trata de mujeres, niñas y niños", expresó.

Gasman Sylbermann consideró que una de las necesidades "más apremiantes", es prevenir la Trata de Personas en cualquiera de sus modalidades.

Cancún fue sede de un foro impulsado por el Inmujeres en los 32 estados de la República, para recabar propuestas para elaborar el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2019-2024 (PROIGUALDAD).

Como resultado de las jornadas de trabajo que contaron con la participación de más de 120 mujeres, reunidas ayer en la Universidad del Caribe, se eligió a las seis delegadas y sus respectivas suplentes, quienes representarán al estado a nivel nacional, en el Foro "Salud y Bienestar".

Las seleccionadas fueron Leticia Chaverri y Soledad Hernández Pérez, para el eje "Con Salud y Bienestar"; Martha Elena de Jesús Gutiérrez y María Angela May Tun, del eje "Mujeres viviendo en comunidades seguras y en paz" y María Elena Carrillo Escobar y Lorena Marisol Hernández Dzib, del eje "Reparto de Labores de Cuidado".

Rosa María Márquez y Mónica Villa, en el eje "Mujeres con Independencia Económica”; Alejandra Antonio de la C. Y Teresa Pat Tuc, del eje "Mujeres libres de Violencia"; y Rosa María Araujo y Elisa M. Landú, del eje "Mujeres tomadoras de decisiones".

La presidenta del Inmujeres, explicó que esta iniciativa, replicada ya en 11 entidades de la República, busca construir y garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, como parte de la estrategia para que México alcance su máximo potencial.

"La igualdad es un punto de partida para el desarrollo y debemos reconocerlo como tal. Sin las mujeres, no hay desarrollo. Sin las mujeres, México no se va a transformar (…) “Necesitamos de sus miradas para completar nuestra visión como nación; sin ustedes, no estamos completas", sostuvo.

También señaló que en el estado se estima que 46 por ciento de las mujeres que participan de la actividad laboral cobran apenas dos salarios mínimas, un ingreso “a todas luces precario” en comparación con el de los hombres.

Durante su intervención, la directora general del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), Silvia Damián López, expuso que objetivo del foro es abrir un espacio para el diálogo, la deliberación y generación de propuestas de los 11 municipios de la entidad para la creación del PROIGUALDAD.

"No hay una sola forma de ser mujer, ni una forma correcta de serlo; existen muchos tipos de mujeres, pero todas con los mismos derechos. Todas somos distintas y tenemos el derecho a elegir o desconstruir; ninguna persona debe sentirse avergonzada de su identidad, ni verse obligada a tener que ocultarla para ser aceptada y encajar en la sociedad. Eso mutila la libertad", expuso.

Damián indicó que es momento de involucrar de manera transversal la perspectiva de género y el enfoque de los Derechos Humanos, así como la visión de las mujeres de la tercera edad, de las jóvenes, de las trabajadoras del hogar y de las mujeres migrantes.

También de las trabajadoras sexuales, de las defensoras de los Derechos Humanos, de las mujeres que forman parte de la comunidad LGBTTTI; y de académicas e investigadoras, por ejemplo.

La funcionaria añadió que para estos foros se cuenta con traductoras en lengua maya y del lenguaje de señas y enfatizó la necesidad de acciones efectivas que permitan lograr la igualdad, "más allá de las celebraciones y actos conmemorativos".

Al inaugurar el evento, la alcaldesa de Cancún, "Mara" Lezama, dijo si bien en todo el mundo se registran avances a favor de las mujeres, no ha sido suficiente, pues "millones de mujeres y niñas" siguen siendo víctimas de discriminación y violencia.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, admitió que en el tema de la igualdad entre mujeres y hombres, existen avances, pero no resultados satisfactorios, por lo que se requiere fortalecer las acciones que permitan y garanticen genuinamente la equidad y participación política de las mujeres.