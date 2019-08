Esto pasó cuando pidió que editaran a su exnovia de una foto

“¿Alguien bueno con Photoshop? Tengo esta foto mía en el Gran Cañón, pero está conmigo mi ex y solo quiero que esté yo en ella", escribió el joven en su publicación de Twitter, reporta el diario Mirror.

Los internautas se tomaron licencia libre para la edición de la imagen y el resultado es una cómica colección de fotografías.

DA.

Anyone any good with photoshop? Got this picture of me at the Grand Canyon but it’s with me ex and I just want me in it pic.twitter.com/5pIQwA3LSU