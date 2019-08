'Yo no como chorizo', rechaza AMLO gastos onerosos en alimentos

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que Presidencia gaste en alimentos onerosos -como longaniza de 16 mil pesos el kilo- y que además a él no le gusta el chorizo ni la moronga azul, sino la butifarra de Jalpa de Méndez, Tabasco.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario se refirió al tema: "Ayer salió que aquí en presidencia íbamos a comprar chorizos de no sé cuánto, yo no como chorizo, es un alimento muy bueno, es extraordinario, soy más de la butifarra de allá de Jalpa, tampoco me gusta la moronga azul".

El mandatario pidió no confundirlo con las pasadas administraciones "porque eso si calienta".

Ayer lunes, el senador Julen Rementería (PAN) ironizó con la lista del Programa Anual de Adquisiciones de la Presidencia de la República, al señalar: "¡Esta despensa no la tiene ni Obama!".

El documento señala que un kilo de jamón tuvo un costo de tres mil 013 pesos; que el kilo de longaniza es de 16 mil 789 pesos; que una caja con 200 cerillos costó mil 296 pesos, y una lata de refrescos 336 pesos; un paquete de servilletas de 500 a 295 mil pesos; una caja de endulzante para café de seis mil 578 pesos.

Presidencia dijo que los montos reportados no corresponden con lo que se ha gastado.

"El documento citado es una previsión de gasto elaborado en el gobierno anterior y que se usó como referencia".