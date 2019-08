Reprueban gobierno de Leticia Herrera

El próximo mes de septiembre Leticia Herrera dejará la silla de alcalde de Gómez Palacio, así como también desilusión a la comunidad artística del municipio, pues en su mayoría opina que la administración que va de salida deja muchos pendientes que son urgentes de atender. Lamentan que para Lety Herrera no haya sido, en ningún momento, prioridad el atender las necesidades culturales de la región, esto cuando es bien sabido que el municipio no sobresale por los espacios que ofrece para vivir la cultura.

Roberto Ojeda, director de difusión cultural de la UJED para los campus de Gómez Palacio y quien lleva 12 años en la promoción cultural opina que una de las deudas que deja Leticia Herrera es no haber concluido el proyecto del Museo Casa Faya, el cual se comenzó a gestar en la anterior administración y que actualmente está detenido.

"La intensión de la comunidad cultural, es ya tener un espacio propio del municipio para albergar la historia de la ciudad, pero también ahí se pretende tener exposiciones temporales, un espacio propio, el municipio no cuenta con ningún museo, entonces se convierte en uno de los pocos municipios que no tiene un recinto".

Así mismo comentó que se quedan pendiente proyectos al fomento a la lectura "hay un paralibros olvidado en el Parque Morelos, un Teatrailer en el que se llevaba a las comunidades rurales cultura también está en el olvido, la intensión es que las autoridades próximas ha iniciar en septiembre, que quien vaya a tomar las riendas del tema de cultura, pues sea una persona conocedora de la situación de Gómez Palacio, que conozca a los artistas".

Cabe mencionar que desde el inició de gobierno de Leticia Herrera, se cuestionó que Armando Guerrero estuviera al frente del área de cultura, debido a que él mismo manifestó no estar familiarizado en el tema, pero aseguró que aprendería sobre la marcha y pondría de su parte. Pero a decir de los artistas, eso no sucedió pues el aspecto cultural de la región más que mejorar registró un retroceso al no generarse proyectos ni actividades de trascendencia.

Por su parte Vanessa Espinoza Díaz, directora de Plasma en Corto, refirió que en esta administración el cine encontró las puertas cerradas y no se realizó ninguna actividad relacionada al séptimo arte.

"En cuanto al cine estuvo completamente muerto, todo cerrado en el sentido que no te brindaban espacios, te quieran cobrar, los directores nunca estuvieron abiertos a una cita para poder charlar".

Manifestó que mucha de las veces no se requiere un recurso económico como tal, con que se les brinde algún espacio es suficiente para poder llevar reuniones con cineastas, talleres o proyecciones. Algo que parece simple de conceder, pero que jamás se logró bajo el mandato de Leticia Herrera.

"Cada día se pone más complicado poder acceder a un espacio que le pertenece a la ciudadanos y que es mantenido con los impuestos de la ciudad, que se nos preste es imposible".

Refutó que para ella no se puede hablar de un avance en el área, más bien lo que se vivió fue un retroceso, porque dijo en otras administraciones al menos les abrían la puerta para dialogar en torno a un proyecto. En está ocasión, compartió que lo único con lo que se toparon fue con las puertas cerradas.

El artista lagunero, Gustavo Montes habló en torno a los Centros Culturales que se encuentran ubicados en algunas comunidades rurales del municipio y que no son utilizados para los que fueron creados, para él espacios poco aprovechados debido a que la infraestructura está perfectamente adecuada para ofrecer clases de ballet, música y artes plásticas. Actualmente sólo fungen como bibliotecas.

En el Ejido Dolores, el Siete, el Seis de Octubre y en la Villa Gregorio García, esdonde se encuentran ubicados estos espacios.

"A mí para Lety sería un reprobatorio absoluto y creo que la nueva administración debe de generarse un reto hacía la parte norte que es está bastante desprotegida y generar un proyecto para los centros rurales del municipio", manifestó.

Por su parte Benjamín Gómez Jiménez, director del grupo de Teatro Campañeros y de Héroes en Escena opinó que "a para los artistas del municipio hubo poco apoyo, a grupos culturales también poco apoyo, más bien nosotros le dimos apoyo al municipio al presentarnos gratuitamente y acudiendo a los espacios cuando se requiere, pero a cambio nunca hay un pago [ ..] todas las administraciones han sido así, la cultura siempre está al último".