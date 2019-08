Tips, tips, tips...

EVITE QUE LOS TAPETES LO TIREN

Espero que resuelvan ustedes su problema con los tapetes. Se trata de evitar que los tapetes se resbalen y pueda usted sufrir una caída. Le sugiero que cosa pequeños pedazos de hule a los cuatro extremos del tapete. Esto evitará que el tapete se deslice sobre el suelo.

Espero que este consejo le ayude a proteger su dedo pulgar cuando esté rallando queso, zanahorias, papas, etc. Cuando use su rallador, siempre ponga un poco de masking tape o cinta adhesiva en la yema de su dedo.

"Una persona con una nueva idea es una broma... hasta que la idea tiene éxito".

Para proteger su recetario mientras prepara una receta, coloque un pedazo de plástico transparente sobre las páginas abiertas. La receta puede leerse fácilmente a través del plástico. Después, limpie el plástico si es necesario y guárdelo dentro del libro para usarlo nuevamente.

Aquí está un buen consejo para quienes gustan de hacer bollos. Use un cucharón para helado para vaciar la mezcla en los moldes para bollos. Es el tamaño adecuado, hace bollos uniformes y evita derramamientos.

¿Tiene usted pantallas de (lampara) de organdí con holánes? ¿Sabe cómo limpiarlas? Bueno, pues lo que tengo que sugerirle únicamente es que aspire las pantallas. Si el organdí es de tela sintética, podría hacer la prueba de mojarlo con un trapo húmedo y spray seco y después sacudirlo. Si tiene pantallas que deben ser abrillantadas, puede frotarlas con un trapo suave humedecido con leche, después seco con un trapo limpio.

No crea usted que es una exageración, sino que creo que si se prepara uno casi desde principio de año para los regalos de Navidad, lograremos un mejor equilibrio en el presupuesto y no olvidaremos a nadie en nuestra lista de obsequios. Primero, y como ya he sugerido anteriormente, debemos aprovechar cualquier oferta que encontremos durante el año y que consideremos puede ayudarnos para reducir gastos. También, sugiero que guarde todos esos pequeños artículos que compró o recibió como muestras u obsequios a través de todo el año y los envuelva como regalo. Vaya colocando estos artículos en una bolsa con la intención de llevarla consigo en la Noche buena o en la comida de Navidad. Comience desde ahora su colección de regalos y no se arrepentirá.

Si su esposo tiene que usar pantalones de vestir, camisa y corbata durante cinco días a la semana para ir al trabajo, le sugiero lo siguiente: Para facilitarle las cosas, cuelgue los pantalones, camisa y corbata que vayan juntas en un solo gancho, así que todo lo que tendrá él que hacer es elegir el color de camisas que quiere usar y ya estarán listos el traje y corbata que combinan. Su esposo, creo yo, realmente lo apreciará.

Use un cartón de huevo para guardar los rollos de hilo. Así su caja de costura o estuche permanecerá más organizado.