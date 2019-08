Critican minigolf instalado en una catedral

El curso "Adventure Golf" es una forma de educar a los visitantes sobre los puentes escénicos de la región, dicen los organizadores. "Esperamos que, mientras juegan golf de aventura, los visitantes reflexionen sobre los puentes que deben construirse en sus propias vidas y en nuestro mundo de hoy", comenta la reverenda Rachel Phillips, canónigo de la misión y el crecimiento en la catedral, cita el New York Post.

"Al instalar temporalmente un campo educativo de golf de aventura, nuestro objetivo es continuar esa misión, brindando a las personas la oportunidad de aprender mientras participan en una actividad divertida, en lo que para muchos podría ser un edificio no visitado anteriormente", agrega Phillips.

El campo fue diseñado y pagado por el Rochester Bridge Trust, y construido por HM Adventure Golf. Cuenta con nueve puentes diferentes y se mantendrá abierto hasta el 1 de septiembre, según detalla el sitio web de la catedral.

DA.

@HMAdventureGolf complete another modular pop up in Rochester Cathedral for Rochester Bridge Trust, have fun in this unique summer venue pic.twitter.com/fjistjeXK5