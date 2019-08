Para Empezar

Nueve puntos de nueve disputados, ocho goles a favor, uno en contra, dos triunfos más y se igualaría el mejor inicio en la historia del equipo. Inmejorable situación para ilusionarse, jamás se le debe de negar a los aficionados y aficionadas ese derecho tan legítimo como natural, la ilusión de que tu equipo está para grandes cosas no se puede esconder ni tampoco fingir, esa ilusión comienza a reinar en el santismo y yo lo celebro, tenía tiempo esta hinchada sin motivos para festejar o ilusionarse y estos tres triunfos han sido la mejor respuesta a la incertidumbre que reinaba no hace mucho tiempo.

Sinceramente yo no esperaba este inicio tan bueno pero tampoco esperaba uno malo por como estaba el calendario de inicio para el Santos, siéndoles totalmente sincero, debo decirles que creía muy posibles los primeros seis puntos pero pensaba que contra Atlas se iba a perder o a empatar, me equivoqué y me gusta equivocarme, porque pensé en un Santos que empezara a mostrar falencias sobre todo para llegar al arco con claridad. Santos fue solvente y ganó el partido con claridad a pesar de que al ataque “La Culebra” Castillo ayuda poco o nada.

Brian Lozano es el nombre clave en este justo liderato general en la tabla, el uruguayo fue consciente de que no podía aventarse otro torneo de vacaciones y se le ve completamente metido en lo suyo, no para de correr, se le ve ambición, le pega de todos lados y además trae la puntería afinada, él es el balance, la llave del buen funcionamiento, esperemos siga así.

La defensa santista bien, yo esperaba que hoy por lo menos los hubieran vacunado dos o tres veces más por la forma en que se plantean los partidos pero no, han sacado la chamba no sólo los que juegan en la última línea sino también todo el aparato defensivo en el que a mí me está gustando cada vez más Ulises Rivas Gilio. También el uruguayo Gorriarán empieza a ser más útil conforme gana minutos y aunque no voy a matar al Gallo por el juego de Copa, hoy, si nos basamos en lo que se ve en la cancha, no hay ningún motivo urgente para moverle a la media santista. En la delantera probaría con alguien en lugar de “La Culebra” ya que en un partido con chances de gol escasas se puede sufrir con un jugador que hace el desgaste, provoca que la defensa lo persiga siempre pero con el balón no da una.