Adquirirá CFE carbón de Coahuila: Bartlett

Pide CFE a carboneros de Coahuila esperar rehabilitación de plantas, comprometiéndose a adquirir carbón de esta región

Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sostuvo un encuentro con productores de carbón en Coahuila para informarles la situación que guardan las plantas carboeléctricas instaladas en el municipio de Nava y el programa de rehabilitación; refiriéndoles que concluido esto, verán el tema de la adquisición de carbón.

Aunque se comprometió a la adquisición de carbón entre los productores de la región, una vez que sea necesaria la adquisición de éste para utilizarlo en la generación de electricidad en las carboeléctricas.

"Las plantas están en una situación de abandono. No solamente no les permiten entrar a distribuir electricidad, si no que no les han dado mantenimiento y tienen problemas muy serios de desgaste y falta de equipo. Y por otro lado, los trabajadores están maltratados", manifestó Bartlett Díaz.

El funcionario federal les dijo que conforme a el sistema del mercado eléctrico, actualmente las plantas carboeléctricas José López Portillo y Carbón II, no entran por cuestión de calidad, lo que implica el cambio de regulación para que pueda seguirse generando energía todo el tiempo. Lo que también requiere una inversión para recuperar esas plantas de la falta de mantenimiento y abandono.

"Ya tenemos un plan, desde México, que nos obliga a producir más electricidad. De acuerdo con la Reforma Energética se establecía un mecanismo para recibir la electricidad de las plantas, la verdad, condenadas por el sistema que se está aplicando", refirió el director de la CFE como compromiso adquirido.

Precisó que su presencia en la región es parte del compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en mayo pasado, dijo a productores y al gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme, que se comprometían a darles una gran participación a los productores de verdad, que no se monopolice lo beneficioso de las compras, una distribución adecuada y calidad en el carbón que se entregue.